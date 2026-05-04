Salvador Illa elogia los valores del buen periodismo: “Es más necesario que nunca”

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado este lunes al mediodía, en la ceremonia de entrega de los Premios Ortega y Gasset, el ejercicio del “buen periodismo” al sostener que es “más necesario que nunca” en unos tiempos convulsos en los que campa “el acoso a los representantes públicos, la desinformación y las mentiras”. Illa ha destacado el compromiso en tiempos difíciles de los tres galardonados -Svetlana Alexiévich, Sergio Ramírez y Martin Baron- con “la verdad y la democracia” y les ha considerado un ejemplo que debe estimular a las instituciones. “Defender la libertad, la democracia, la paz y los valores humanos es un deber compartido en el que todos hablamos el mismo idioma”, ha reivindicado Illa pese a la distancia física y de contexto y de circunstancias entre Bielorrusia, Nicaragua y Estados Unidos y Cataluña y el conjunto de España.

Tras asistir al acto de entrega de los Premios Nacionales de Ciencia, Illa ha acudido al Saló de Cent y ha expresado su deseo de que Barcelona acoja de forma permanente la entrega de los Ortega y Gasset tras la “tradición” de albergarlos tres años consecutivos. En su breve discurso, mayoritariamente en catalán, Illa ha invitado a los asistentes a realizar una reflexión sobre cómo han conocido las noticias de hoy, sobre, por ejemplo, el dolor y la injusticia que sufren los palestinos o las de sobre las mujeres en el frente de Donbás. “¿Cómo nos enteramos de que se pide más democracia en Nicaragua? ¿O cómo tomamos conciencia del peligro para la democracia de la acumulación de poder sin limites de grandes entramados económicos?“, se ha interpelado.

Illa ha contestado que disponemos de esa información gracias a que detrás hay “un trabajo, una vocación y el compromiso del “buen periodismo”. ”El buen periodista a menudo arriesga su propia vida hasta llegar a la verdad de los hechos. Este compromiso del buen periodismo es hoy más necesario que nunca”, ha subrayado el president advirtiendo de que la “desinformación” es una de las “amenazas” que poco a poco puede ir minando los fundamentos de la convivencia democrática. “No podemos normalizar comportamientos que nada tienen que ver con la profesión periodística como el acoso de representantes públicos, la manipulación o, directamente, la mentira que encuentran altavoz en pseudomedios contra las personas más vulnerables. La libertad”, ha remachado, “es imprescindible para garantizar una sociedad libre de ciudadanos libres”.

Un retrato de familia tras las conclusión de la ceremonia. gianluca Battista

Por todo ello, Illa ha avisado del riesgo de “callar delante de la mentira y la toxicidad, disfrazados de periodismo porque a su juicio pone en peligro ”nuestra convivencia y democracia". “Necesitamos periodismo en mayúsculas, aquel que históricamente ha sido el baluarte de los valores más humanos, que fiscaliza el poder y actúa con el sentido del deber y del servicio a la sociedad”, ha dicho reivindicando el periodismo “más humano” y no el de contenidos generados por algoritmos. “Como decía Iñaki Gabilondo, el buen periodismo nace de la pasión y del cuidado a la gente. Hoy que celebramos los 50 años de El PAÍS es el momento para reivindicar el buen periodismo, que ha representado y representa EL PAÍS. Una de las principales escuelas de peridismo no solo de Cataluña y de España, sino de todo el mundo”.

El president ha apuntado que en estos tiempos actuales el éxito se mide por la “inmediatez” en las redes sociales y la acumulación de bienes y que él querría algo diferente. “El éxito de nuestro tiempo será que Svetlana pueda acabar los manuscritos que dejo a medias en Minsk, que Martin sea el espejo de los periodistas para que la democracia venza a la oscuridad y que Sergio siga reivindicando desde Madrid mirando a Managua y desde Managua mirando al mundo. ”Sergio Ramírez recuerda que periodismo y literatura son las armas más potentes contra todo tipo de represión”, ha agregado Illa. “Cataluña siempre será un país de acogida para los periodistas y creadores perseguidos. Desgraciadamente en el siglo XXI”, ha lamentado, “la libertad de prensa, pensamiento y expresión no siempre están garantizadas en democracias consolidadas”. “No permitiremos que nadie ponga en riesgo la paz y la prosperidad. El compromiso de Cataluña es claro y contundente y por eso necesitamos y defendemos el mejor periodismo”, ha afirmado. “Necesitamos el mejor periodismo”, ha concluido en castellano.