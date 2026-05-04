Vídeos de ajedrez | Kórchmar, un desconocido inmortal ucranio

Tres sacrificios de dama, uno de torre y otro de caballo encumbran a un ajedrecista que apenas viajó fuera de la Unión Soviética, donde sin embargo era muy temido

El nivel técnico promedio de los ajedrecistas soviéticos eran tan algo que un campeonato de sindicatos ya implicaba la participación de jugadores con fuerza suficiente para ser campeones nacionales en casi todos los países del mundo. El ucranio Yéfim Kórchmar (1914-1978), firmante de la obra de arte de este vídeo, es un claro ejemplo de esa enormidad.

Kórchmar sale de la apertura con una clara ventaja de espacio; pero su rival no tiene ninguna debilidad llamativa, excepto esa estrechez para sus maniobras. Kórchmar provoca entonces diversos debilitamientos con un juego preciso. Y entonces interpreta, aún con mayor exactitud, una sinfonía de sacrificios de material hasta dar un mate muy económico con las pocas piezas que le quedan.