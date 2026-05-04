El PP de Ayuso frena una comisión para fiscalizar el agujero millonario por el fiasco de la expansión de la gran empresa pública de Madrid

Los conservadores, que tienen la mayoría, se posicionan en la Asamblea contra el análisis propuesto por el PSOE sobre el Canal de Isabel II

El PP ha frenado este lunes en la Junta de Portavoces de la Asamblea la propuesta del PSOE para estudiar las pérdidas millonarias del Canal de Isabel II por su expansión nacional e internacional. La empresa pública, lista para celebrar su 175 aniversario, está en el ojo del huracán por una estrategia iniciada a principios de siglo que los actuales gestores ven tan desacertada como para apostar por la desinversión. Así, la solicitud del PSOE, apoyada por Vox y Más Madrid, está amparada por la hemeroteca. En febrero, la Cámara de Cuentas instó al Canal a acelerar su salida de América. A mediados de abril, la empresa licitó un contrato para apuntalar su defensa en el arbitraje internacional por la intervención de una de sus compañías americanas, la Triple A, por parte de Colombia. Y hace apenas unos días, Lanzarote apartó al Canal de la gestión del agua de la isla tras constatar una “perturbación grave, estructural y continuada del sistema”.

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“No quieren que los madrileños sepan por qué su gran empresa pública pierde dinero en Brasil, en Colombia y en Lanzarote mientras ellos callan”, lamenta Diego Cruz, diputado del PSOE en el Parlamento regional. “90 millones perdidos en Brasil, 145 millones de deuda en Lanzarote y un patrimonio negativo de 85 millones, cifras avaladas por un informe de la Cámara de Cuentas que evidencian una situación gravísima, no se arreglan con una comparecencia a la carta”, afea sobre la petición registrada por los conservadores para que comparezca en la Cámara el consejero delegado del Canal. Y remata: “Se arreglan con luz, taquígrafos y propuestas en serio. Tras años de escándalos, corrupciones, pésima gestión y perores decisiones, Madrid no puede esperar otra cosa”.

Esto contrapone el PP, que tiene mayoría absoluta en la Asamblea. “No se considera necesaria la creación de una comisión de estudio sobre la gestión de esta empresa pública puesto que los diputados tienen distintas y variadas figuras parlamentarias para obtener información: Comparecencias, peticiones de información, preguntas escritas, orales, además del portal de transparencia de la entidad”.

2001. Alberto Ruiz-Gallardón preside la Comunidad de Madrid. Las empresas públicas de la región (también el Metro) se ponen a hacer negocios en el extranjero. Y el Canal compra Inassa, en Colombia, para apuntalar su internacionalización, que le lleva hasta Brasil, Ecuador, República Dominicana, México o Uruguay.

El escándalo estalla en 2017, cuando el caso Lezo explota con la detención de Ignacio González y exdirectivos de la compañía pública. Casi un decenio después, el expresidente regional está a la espera de juicio por presuntamente haberse repartido más de cuatro millones de euros en mordidas logradas a través del supuesto sobreprecio pagado por la compra de la compañía brasileña Emissao.

En paralelo, esta empresa está al borde de la quiebra, según dos auditorías entregadas por Ernst & Young al gobierno regional, y adelantadas por EL PAÍS, pues se enfrenta a “una incertidumbre material que podría generar una duda significativa acerca de la capacidad de la Compañía para continuar en operación”.

Finalmente, el Canal, que perdió un contrato millonario en Santo Domingo (República Dominicana) por “lesionar” los intereses estatales, está pendiente de una reclamación en la Corte de Arbitraje contra el Gobierno de Colombia por la expropiación de una filial del Canal de Isabel II aplicando una ley antinarco. Y reclama en Brasil indemnizaciones por valor de más de 60 millones de euros. Aspectos todos estos que previsiblemente centrarán la próxima comparecencia de Mariano González, el consejero delegado del Canal.

Fiasco en Lanzarote

Hay pleitos de distinto tipo en España, Uruguay, Brasil, Panamá o Perú. Se busca el reequilibrio económico de la concesión de la gestión del agua de Cáceres (Extremadura), vigente hasta 2039. Y Canal Gestión Lanzarote ha perdido su concesión, que comenzó en 2013 y debía terminar en 2043.

“Desde su inicio, se han venido poniendo de manifiesto las dificultades para el cumplimiento de la senda financiera prevista al momento de la obtención de la concesión del Consorcio de Aguas de Lanzarote”, reconoció en un informe la Cámara de Cuentas sobre un negocio que, señala, debía haber empezado a dar beneficios a partir de los ejercicios 2020-2021. “Tales previsiones han demostrado no ser realistas, lo que, además, coincide con el incumplimiento del pactado incremento de tarifas”, sigue el ente fiscalizador. “De esta forma, la Concesión ha entrado en pérdidas recurrentes”, añadió.

Nada de ese ruinoso legado podrá estudiarse en la Asamblea de Madrid. El PP considera que hay mejores mecanismos que el de una comisión de estudio. Y con ese argumento, da carpetazo al análisis de una operación faraónica que aún se investiga en los juzgados.