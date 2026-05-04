Las alertas a celulares estaban en mantenimiento durante el sismo de magnitud 5,6 que sacudió Oaxaca y Ciudad de México

El protagonista del sismo que este lunes ha sacudido Ciudad de México sin dejar heridos o afectados ha sido el sistema de alertas enviadas a los celulares. Los ciudadanos se han quejado de que esta vez sus móviles no recibieron el aviso correspondiente para resguardarse ante el movimiento telúrico de 5,6 grados que ha sido reportado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), aunque sí se emitió la alerta sísmica en las calles. El sistema de alerta por celular se implementó recién en 2024. La respuesta ante el malestar de los capitalinos ha llegado de la mano de la Agencia de Transformación Digital, quien ha señalado que “la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento rápido” al momento del sismo, por lo que no se envió la notificación a los dispositivos. Los trabajos, que no habían sido informados con anterioridad por las autoridades, se han conocido hasta este lunes tras la emergencia.

De acuerdo con la institución, el mantenimiento se realizaba en preparación para el primer simulacro nacional de este año que tendrá lugar este miércoles. La Agencia de Transformación Digital también ha informado que “el sistema se encuentra nuevamente arriba y en funcionamiento”. La situación no ha pasado desapercibida por los usuarios en redes sociales, quienes han mostrado su descontento por las fallas. “Un sistema de alerta crítica debe garantizar una disponibilidad del 100%, operando bajo protocolos que permitan actualizaciones sin comprometer su función principal”, ha escrito un cibernauta. “Redacten mejor este mensaje. Se lee ‘no avisamos de un sismo real por priorizar un simulacro’”, lanzó otro.

Personas salen de sus hogares al escuchar la alerta sísmica. Mónica González Islas

No es la primera vez que el sistema de alertas móviles enfrenta críticas. Hace apenas unos meses, la presidenta pidió cambios a las notificaciones porque los mensajes llegaban con el titular “alerta presidencial”. “Es alerta, pero no tiene nada que ver con la presidenta. Es una alerta de Protección Civil”, dijo Claudia Sheinbaum en una de sus conferencias matutinas después de quejas de los usuarios. En esa ocasión, también pidió que se redujera el volumen del tono de la notificación. Desde 2024, el Gobierno de México adoptó el sistema Cell Broadcast como un método de alerta complementario al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex), que se difunde a través de altavoces ubicados en los Estados que conforman la región sísmica más activa del país.

Según la CNPC, el temblor registrado este lunes a las 9.19 horas, que inicialmente se había reportado de 6 grados, tuvo una magnitud final de 5,6 y estuvo localizado a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional en Oaxaca (al sur del país). La percepción del movimiento fue “ligera” y no se han reportado daños. De acuerdo con esta información, se activó la alerta sísmica en Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y en algunos municipios del Estado de México.