El Gobierno aprobará este martes la inclusión permanente en la quiniela de cuatro partidos de la Liga F

Ocho décadas después del nacimiento de la quiniela, el juego de azar que cada jornada incluía hasta ahora 15 partidos de Primera y Segunda División, el Gobierno aprobará este martes un real decreto ley para regular en los boletos la introducción de forma permanente de cuatro encuentros de la Liga F, según ha confirmado EL PAÍS. La medida, en la que el Consejo Superior de Deportes (CSD) lleva más de un año trabajando, llega en el tramo final de la temporada, cuando solo quedan tres fechas para que finalice el campeonato. El torneo es el único jugado por mujeres y categorizado como profesional que hay hoy en día en España y está dominado por el Barcelona, que en abril alzó su séptimo título consecutivo.

La Liga F cuenta desde el curso 2022-2023 con la categoría de profesional, lo que faculta a los equipos a explotar la competición y gestionar los ingresos. La aprobación del real decreto ley, un texto que debe ser refrendado en el Congreso de los Diputados las próximas semanas, permitirá que una parte del dinero generado por la quiniela —en 2023 recaudó 160,62 millones de euros, 41 de ellos en impuestos, según los datos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)— llegue a los 16 clubes de la Liga F y no solo a los 42 conjuntos de Primera y Segunda.

La inclusión del campeonato en los boletos también ayudará a visibilizar un torneo que cuenta con una asistencia media a los partidos de solo 1.400 personas, según los datos recopilados por EL PAÍS, y un sueldo mínimo para las jugadoras de 23.500 euros anuales. La patronal lleva meses tratando de mejorar los datos de audiencias y de espectadores. El pasado enero firmó un acuerdo con RTVE y TV3 —la televisión pública catalana— para que ambas corporaciones retransmitieran en abierto cuatro partidos por jornada en lo que restaba de temporada. DAZN, la plataforma privada que en 2022 compró por 35 millones de euros los derechos de emisión de la Liga hasta el curso 2026-2027, también sigue televisando de forma íntegra los ocho encuentros que se celebran cada fin de semana. “Después de tantos años ya era hora de que se incluyeran los partidos de la Liga F en la quiniela”, celebra María José López, abogada y directora jurídica de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), el sindicato mayoritario en el sector.

El real decreto ley que sale adelante este martes llega tras la aprobación en diciembre de 2022 de la nueva ley del deporte, el paraguas normativo bajo el que se desarrolla esta iniciativa al velar por la igualdad de trato entre hombres y mujeres. El proyecto regulará la recaudación del Impuesto sobre Actividades del Juego obtenida por las apuestas de la quiniela, que en 2023 fue de 41 millones de euros, según datos del Ministerio de Hacienda. La ley de regulación del juego establece que el 45,5% del tributo se destinará a la Liga Nacional de Fútbol Profesional y a la Liga F “en los porcentajes que se determinen reglamentariamente”. Según fuentes consultadas por este diario, el torneo femenino recibirá un 15%, lo que en 2023 habrían sido 6,15 millones. Además, un 49,95% se distribuye a las diputaciones provinciales y un 4,55% va a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que está obligada a invertir ese dinero en el desarrollo de categorías no profesionales.

Linda Caicedo, el pasado 26 de abril en el partido de Liga F entre el Madrid y el Dux Logroño en el Alfredo Di Stéfano. Jesus Troyano (Real Madrid via Getty Images)

La estimación del dinero que recibirán los miembros de la Liga F, según los clubes consultados por este diario, es inferior a la subvención de 7,5 millones de euros que destinó el CSD el curso pasado al campeonato. Esa partida formaba parte de un paquete de 20 millones que el organismo invirtió desde 2022 en el torneo para impulsar su puesta en marcha como competición profesional. En total, el Ejecutivo dedicó unos 40 millones de euros para que los clubes mejoraran sus infraestructuras y la Liga se desarrollara. Pablo Vilches, CEO de la patronal, consideraba en una conversación con este periódico hace unos meses que el paso beneficiará la “visibilidad” del campeonato: “Vamos a llegar a sectores a los que igual ahora mismo no estamos llegando, y va a provocar interés, evidentemente, porque quienes están apostando se interesarán también por la competición y las condiciones de la misma”.

La primera vez que la Liga F salió en la quiniela fue en septiembre de 2017, hace casi nueve años. Desde entonces hubo varias ocasiones en las que los enfrentamientos del torneo se incluyeron en los boletos, pero el campeonato jamás había estado en el juego de azar de forma regular desde que este se empezó a popularizar en el año 1946.

En España, las mujeres empezaron a disputar partidos en la década de los 70, todavía en pleno franquismo, pero la Federación les dio la espalda hasta la reinstauración de la democracia. Fue en 1983 cuando el organismo las admitió en su seno. A partir de ahí, las jugadoras libraron una lucha contra los prejuicios machistas de una sociedad que durante décadas no entendió que ellas también saben y quieren patear un balón. Las futbolistas tardaron medio siglo desde que empezaron a jugar hasta que pudieron vivir del fútbol, pero hoy España es una de las grandes potencias: la selección es la actual campeona del mundo y la subcampeona de Europa, el Barça es uno de los mejores equipos del planeta —jugará su sexta final de Champions consecutiva el 23 de mayo en Oslo ante el Lyon— y la temporada pasada 109.874 chicas se federaron en todo el país, cuando hace solo una década el número era de 40.524. Ahora, además, también formarán parte regular de la quiniela.