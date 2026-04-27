Vídeos de ajedrez | Lucha feroz de dos torres contra una dama

Las ideas que el psicólogo israelí-estadounidense Daniel Kahneman (1934-2024), Premio Nobel de Ciencias Económicas en 2002, estableció en su famosa obra Pensar rápido, pensar despacio son muy útiles para que un ajedrecista estructure su pensamiento. Él distingue dos sistemas: el 1 es “rápido, intuitivo y emocional”; el 2, “más lento, deliberativo y lógico”. Si aplicamos el sistema 1 a las posiciones de dos torres contra una dama, preferimos las torres si hay columnas abiertas y pueden apoyar el avance de peones pasados; pero nos encontramos más a gusto con la dama si el rey enemigo está expuesto a muchos jaques.

En el final artístico glosado en este vídeo ocurre todo eso a la vez, lo que obliga a utilizar el sistema 2, y muy profundamente, para llegar a la conclusión de que, si bien la dama dispone de gran cantidad de jaques, las torres ganan. El autor de esa sofisticada maravilla, Amatzia Avni (nacido en 1954) también es israelí y psicólogo, además de escritor. No hay duda de que la psicología, la literatura y el ajedrez obligan a utilizar mucho el sistema 2 para alcanzar el virtuosismo, como se aprecia en esta obra de arte.