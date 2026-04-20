Vídeos de ajedrez | Alekhine produce arte a ciegas

El ajedrez a ciegas ha sido siempre la faceta más asombrosa del ajedrez para los no aficionados. Lo ven como algo cercano a los límites humanos, o incluso a la magia. Ciertamente, el récord del mundo de simultáneas a ciegas, en poder del estadounidense de origen uzbeko Timur Garéyev desde 2016, roza lo sobrehumano: 48 partidas en 19 horas, con 35 victorias, 7 tablas y 6 derrotas. Pero conviene aclarar que cualquier ajedrecista de cierto nivel técnico y experiencia -aunque no sea profesional- puede jugar una partida a ciegas con calidad más que aceptable. Obviamente, la dificultad es mucho mayor si las partidas son varias.

Ahora bien, la partida a ciegas de este vídeo tiene dos características que elevan mucho su mérito. Se disputó en una sesión de 28 simultáneas, de las que dos eran a ciegas (es decir, el autor de esta hazaña estaba pendiente de otras 27 partidas, en las que efectuaba un movimiento cada pocos segundos, pasando de tablero a tablero). El segundo factor meritorio es la extraordinaria belleza y dificultad de la combinación ganadora; una cosa es memorizar dónde está cada pieza y realizar jugadas normales, y otra muy distinta detectar sacrificios de material y combinaciones largas de lances ganadores.

El autor es nada menos que Alexánder Alekhine (1892-1946), en 1926, durante una exhibición en Londres, poco antes de destronar al cubano José Raúl Capablanca y ser campeón del mundo, título que poseyó desde 1927 a 1935 y desde 1937 hasta su muerte. Alekhine, ya glosado en varios vídeos de esta colección, es uno de los personajes más novelescos de la historia del ajedrez. Y las exhibiciones a ciegas son una de las muchas facetas muy llamativas de su biografía.