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Ajedrez/El Rincón de los Inmortales

Vídeos de ajedrez | Alekhine produce arte a ciegas

En 1926, un año antes de ser campeón del mundo, el francés de origen ruso firmó esta bellísima partida sin ver las piezas mientras jugaba una sesión de simultáneas

18:38
El Rincón de los Inmortales 553
Leontxo García
Leontxo García
Irún -
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El ajedrez a ciegas ha sido siempre la faceta más asombrosa del ajedrez para los no aficionados. Lo ven como algo cercano a los límites humanos, o incluso a la magia. Ciertamente, el récord del mundo de simultáneas a ciegas, en poder del estadounidense de origen uzbeko Timur Garéyev desde 2016, roza lo sobrehumano: 48 partidas en 19 horas, con 35 victorias, 7 tablas y 6 derrotas. Pero conviene aclarar que cualquier ajedrecista de cierto nivel técnico y experiencia -aunque no sea profesional- puede jugar una partida a ciegas con calidad más que aceptable. Obviamente, la dificultad es mucho mayor si las partidas son varias.

Ahora bien, la partida a ciegas de este vídeo tiene dos características que elevan mucho su mérito. Se disputó en una sesión de 28 simultáneas, de las que dos eran a ciegas (es decir, el autor de esta hazaña estaba pendiente de otras 27 partidas, en las que efectuaba un movimiento cada pocos segundos, pasando de tablero a tablero). El segundo factor meritorio es la extraordinaria belleza y dificultad de la combinación ganadora; una cosa es memorizar dónde está cada pieza y realizar jugadas normales, y otra muy distinta detectar sacrificios de material y combinaciones largas de lances ganadores.

El autor es nada menos que Alexánder Alekhine (1892-1946), en 1926, durante una exhibición en Londres, poco antes de destronar al cubano José Raúl Capablanca y ser campeón del mundo, título que poseyó desde 1927 a 1935 y desde 1937 hasta su muerte. Alekhine, ya glosado en varios vídeos de esta colección, es uno de los personajes más novelescos de la historia del ajedrez. Y las exhibiciones a ciegas son una de las muchas facetas muy llamativas de su biografía.

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