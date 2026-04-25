Swiatek, de decepción en decepción: abandona ante Li en Madrid y suma su cuarta derrota en los últimos seis partidos

No remonta de momento el tenis de la exnúmero uno del mundo Iga Swiatek, sumida en una nueva crisis desde que el año pasado levantó su primer Wimbledon y después triunfó en el WTA 1000 de Cincinnati. Allí, en agosto, se llevó su último trofeo. Desde entonces todo han sido curvas y más curvas para la polaca, que actualmente ocupa el cuarto puesto del ranking y que no supera unos cuartos de final de un torneo desde hace ocho meses. La de Varsovia, de 24 años, cayó de vuelta esta tarde en el Masters de Madrid en segunda ronda ante la estadounidense Ann Li (7-6(5), 2-6 y 3-0, 2h 10m) después de retirarse por una indisposición en la tercera manga. La jugadora se quebró mientras salía de la pista Arantxa Sánchez Vicario y se trató de tapar la cara mientras lloraba por la frustración que le producía su cuarta derrota en los últimos seis duelos, una de las peores rachas de su carrera.

“Los últimos días han sido bastante terribles, creo que tengo un virus. He pasado horas bien y otras muy mal. Estaré bien en un par de días, pero ahora mismo tengo cero energía. No estaba bien para jugar un partido de tenis”, explicó después en la zona mixta. Y añadió: “En el tercer set me empecé a sentir un poco mareada, sentía que no tenía coordinación. No podía beber nada porque me encontraba mal, y la energía bajó de forma drástica”.

No es la Caja Mágica el territorio favorito de Swiatek, una especialista en tierra —suma cuatro Roland Garros (2020, 2022, 2023 y 2024)— que también ha conquistado la hierba de Londres (2025) y el cemento del US Open (2022). En la arcilla de Madrid los golpes son más difíciles de controlar por la altitud de la ciudad —unos 650 metros sobre el nivel del mar—. Aquí solo triunfó en 2024, cuando derrotó a la bielorrusa Aryna Sabalenka, la reina del torneo con tres títulos, tras resistir tres bolas de partido.

Swiatek golpea la bola de derechas este sábado en la Arantxa Sánchez Vicario, en el Madrid Open. Ana Beltran (REUTERS)

Eran otros tiempos para la tenista polaca, que entonces dominaba con puño de hierro el circuito y hoy atraviesa un pozo muy delicado. Su balance este año es de 14 victorias y ocho derrotas, unos números impropios de una jugadora que aspira a revalidar Roland Garros, su major predilecto, el próximo mes de junio. En París no gana desde 2024, cuando barrió a la italiana Jasmine Paolini (6-2 y 6-1) en la final. Ese fue su cuarto título —el tercero seguido— en la capital francesa, donde el año pasado cayó en semifinales ante Sabalenka, que ya por entonces hacía meses que le había arrebatado el número uno del mundo.

Swiatek lleva semanas tratando de salir del pozo con la incorporación de un nuevo entrenador, el español Francis Roig. Despidió a su anterior preparador —Wim Fissette— y viajó a Mallorca para reunirse con su sustituto y con Rafa Nadal, su ídolo. Según contó en la Caja Mágica a los periodistas, en la isla encontró “inspiración”: “No esperaba que [Nadal] dijera que sí porque está muy ocupado [...]. Hablamos mucho sobre sus experiencias y también sobre qué debía ajustar yo. También me transmitió mucha calma y me recordó que debía mirar a largo plazo, con perspectiva, aunque centrándome solo en el próximo torneo. Eso me ayudó mucho”, explicó.

Ni el primer ensayo, cuando cayó la semana pasada en Stuttgart frente a la rusa Mirra Andreeva en la segunda ronda, ni hoy el segundo han dado resultado, pero Swiatek confía en llegar recuperada a Roma, la última estación antes de su gran objetivo de reconquistar Roland Garros: “En la pista, antes del torneo, sentía que estaba jugando bien. En realidad, es difícil para mí no haber jugado más porque me sentía muy bien con mi juego, estaba avanzando. Eso fue positivo. Pero el torneo acaba de empezar y yo hoy no he podido ni competir, es decepcionante”.