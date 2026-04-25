Hansi Flick, tras la victoria del Barcelona en Getafe: “Me quiero olvidar de todas la cuentas”
El Barça consigue su noveno triunfo consecutivo, acaricia la Liga y podría llegar a los 100 puntos, conseguidos por Tito Vilanova en la 2012/13
Si el Barcelona se impone a Osasuna en Pamplona y el Real Madrid no derrota al Espanyol en el RCDE Stadium, la Liga volverá a quedar en manos del equipo de Hansi Flick. “Me quiero olvidar de todas las cuentas. Lo importante es el día de hoy. No hay que pensar en otros partidos. Tenemos que celebrarlo cuando esté hecho”, aseguró Hansi Flick tras la victoria del Barcelona por 0-2 ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez.
“Sabemos que tenemos una gran ventaja, pero aún quedan partidos y no hay que relajarse. Es un tópico, pero es la verdad. Hay que seguir esta línea hasta ser campeones”, añadió Fermín. En la misma línea, Cubarsí insistió: “Queremos ganar la Liga cuanto antes, así que vamos a darlo todo para ganar la próxima jornada”.
El Barcelona firmó en Getafe su novena victoria consecutiva, una racha de campeón que no se registraba desde la temporada 2010-2011, con Pep Guardiola en el banquillo. Además, el equipo todavía puede alcanzar los 100 puntos, como lo hizo con Tito Vilanova al mando en la campaña 2012-2013, con Lionel Messi, Iniesta y compañía. Eso sí, deberá ganar los cinco partidos que le restan, incluido el clásico del próximo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou.
“Estoy muy contento de que el equipo esté bien. Ha sido un partido clave para encarrilar la Liga. Todavía queda un paso para llevárnosla”, destacó Pau Cubarsí.
El Coliseum Alfonso Pérez no se presentaba como el mejor escenario para que el Barcelona ampliara su ventaja respecto al Madrid. De hecho, en las últimas cinco visitas del Barça a Getafe, el balance era de cuatro empates y una derrota. La expectativa era aún menor tras conocerse en Sant Joan Despí la gravedad de la lesión de Lamine Yamal, que estará ocho semanas de baja.
“Desde aquí le mando un abrazo a Lamine. Es muy importante para nosotros. Lo importante es que se recupere bien y esté listo para el Mundial”, expresó Fermín. Y añadió: “Era clave controlar el partido, no tener muchas pérdidas para evitar transiciones de ellos y estar concentrados: todo el equipo ha hecho un gran partido”.
“Los equipos evolucionan y te estudian. Estamos a muerte con la filosofía, reeducando cuatro cosas imprescindibles y creo que estamos a un nivel espectacular en defensa”, sostuvo Cubarsí. Y Hansi Flick cerró: “Queríamos hacer nuestro partido, jugar con nuestro estilo. Aprecio mucho lo que he visto con y sin balón. En todos esos balones largos hemos estado centrados. El equipo lo ha hecho muy bien”.