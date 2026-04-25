Salvador Illa pide al Govern en Món Sant Benet poner las instituciones a trabajar “a toda máquina”

El president Salvador Illa ha reunido este fin de semana a su Govern en el Món Sant Benet en unas jornadas destinadas a analizar la situación del Ejecutivo y los proyectos de las 16 consejerías cuando se acerca el ecuador de la legislatura. Con los presupuestos en el aire, Illa ha pedido a sus consejeros poner a las instituciones “a trabajar a toda máquina” y centrar las energías en acelerar la transformación de Cataluña y en la recuperación del liderazgo europeo, informan fuentes de Presidencia. El cónclave concluira este domingo por la mañana con una declaración institucional del president.

La cita es la cuarta de estas características que celebra el Govern. La primera se realizó con motivo de la apertura del mandato y el escenario elegido fue el Monasterio de Poblet. En 2025, se celebraron dos sesiones: la primera en abril en el Santuario de Nuria y la segunda en septiembre, en Arnés, en Tarragona. En la reunión de hoy han participado todos los consejeros salvo Olgá Pané, titular de Salud y actualmente de baja. El objetivo de la reunión es el de impulsar la acción de Gobierno y avanzar en la reforma de la administración y de los servicios públicos.

El president y sus consejeros, este sábado, en el Món Sant Benet. Alberto Paredes - Europa Press (Europa Press)

La IV Trobada coincide con las críticas de los socios parlamentarios del Govern su plan de filtrar a mossos d’esquadra de paisano en los institutos para prevenir la violencia juvenil. ERC y Comuns han reclamado las comparerecencias de las consejeras de Interior y de Educación en el Parlament. El conflicto con educación sigue abierto y todo apunta que esta semana el sector anunciará nuevas movilizaciones.

El Govern sigue sin tener presupuestos y Cataluña se sigue rigiendo con los de 2023 pero tanto Illa como los consejeros tienen, dicen fuentes de Presidencia, su mirada puesta en el futuro. Su objetivo es pactar las cuentas con ERC que seguramente serían las únicas del mandato. El Govern tuvo que retirar en marzo el proyecto de una forma inédita por falta de apoyo de los republicanos que reclamaban avances en soberanía y en concreto en la recaudación del IRPF. ERC también flexibilizó su postira. Las dos partes acabaron firmando una tregua, se dieron de tiempo hasta el final de este periodo de sesiones para cerrar el pacto.

La incógnita es ahora que exigirán los republicanos y si la línea roja será esta vez la puesta en marcha del consorcio de inversiones, que cuenta con el apoyo de la patronal y agentes económicos. Con esos interrogantes planeando en la reunión, la jornada se ha dividido en dos sesiones y concluirá con una cena a la que Illa ha invitado a Francesc Torralba, último premi Josep Pla con el ensayo Anatomia d’Esperança para que reflexione con los miembros del Govern en un guiño sobre la situación en la que el Govern considera que está Cataluña.