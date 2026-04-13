Vídeos de ajedrez | Una delicia de Dimitry Petrov
Precisión máxima, economía de piezas y belleza -incluso en las variantes- definen esta obra de arte muy singular
Las maniobras de precisión extrema, optimizando además las funciones de cada pieza, son una de las fuentes de gran belleza en ajedrez. En el final artístico de este vídeo, las blancas deben atacar al rey mientras controlan al mismo tiempo a un peón negro muy avanzado en el rincón opuesto del tablero. Como suele ocurrir en las composiciones de muy alta calidad, la solución parece imposible.
El autor de esta delicia es el ruso Dimitry Fedórovich Petrov (1909-1987; no confundir con Alexánder, el creador de la archianalizada Defensa Petrov). Su trabajo como biólogo genetista, así como en otras ramas de la ciencia, no le impidió componer más de 300 estudios de ajedrez. De hecho, no es arriesgado decir que esa profesión contribuyó a la excelsa calidad de su obra en los finales artísticos: la precisión fue el hilo conductor de su vida.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.