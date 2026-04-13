Vídeos de ajedrez | Una delicia de Dimitry Petrov

Las maniobras de precisión extrema, optimizando además las funciones de cada pieza, son una de las fuentes de gran belleza en ajedrez. En el final artístico de este vídeo, las blancas deben atacar al rey mientras controlan al mismo tiempo a un peón negro muy avanzado en el rincón opuesto del tablero. Como suele ocurrir en las composiciones de muy alta calidad, la solución parece imposible.

El autor de esta delicia es el ruso Dimitry Fedórovich Petrov (1909-1987; no confundir con Alexánder, el creador de la archianalizada Defensa Petrov). Su trabajo como biólogo genetista, así como en otras ramas de la ciencia, no le impidió componer más de 300 estudios de ajedrez. De hecho, no es arriesgado decir que esa profesión contribuyó a la excelsa calidad de su obra en los finales artísticos: la precisión fue el hilo conductor de su vida.