Almeida advierte de que devolverá la tasa de basuras solo en aquellos casos en los que lo permita la ley

El alcalde de Madrid matiza que el Ayuntamiento está pendiente de lo que digan los servicios jurídicos y que todavía no han decidido si recurrirán la sentencia del TSJM que anulaba el tributo de 2025. Si lo hacen, habrá que esperar a que el Supremo se pronuncie para ver quién recupera lo pagado

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido este martes que el Ayuntamiento de la capital devolverá la tasa de basuras de 2025 ―que declaró nula hace casi un mes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por defectos en su tramitación― únicamente “en aquellos casos en los que la ley permita devolver”, según declaraciones en un acto en Madrid que recoge Europa Press. Estas devoluciones solo ocurrirían en caso de que el Consistorio decida no recurrir la sentencia del tribunal, algo que todavía están valorando los servicios jurídicos municipales. Si lo hacen, habrá que esperar a que el Supremo se pronuncie al respecto para ver quién recupera lo pagado.

“Haremos lo que dice la ley y lo que, por cierto, ya dice una sentencia del TSJM, que respecto a actos firmes no cabe la devolución. Por tanto, nosotros devolveremos en aquellos casos en que la ley nos permita devolver”, ha comentado ante los medios. Con estas declaraciones se cierra la puerta, al menos por ahora, a la devolución general del dinero de quienes pagaron la tasa en 2025, como piden los grupos de la oposición.

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