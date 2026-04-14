Colapsada la oficina que expide el certificado de la tarjeta de transporte de Madrid: “En la web no hay citas hasta el 31 de mayo”

El abono se ha convertido en un valioso medio para los inmigrantes que quieren regularizar su situación en España, pero la norma ha pillado a los funcionarios sin recursos para atender la avalancha de peticiones

Colapso. Esta es la única palabra que sirve para definir la situación que se vive en la única oficina que expide el certificado de la tarjeta transporte en Madrid. Desde primera hora de la mañana de este martes, decenas de personas migrantes en situación irregular en España hacen cola en la Oficina de Gestión del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, en la Plaza del Descubridor Diego de Ordás, a la altura del número 3. La escena se repite cada día desde hace semanas. La primera en la cola es Lucy, que prefiere no dar su apellido debido a su situación. Tiene 22 años, viene de Honduras y lleva viviendo en Madrid seis meses. Desde hace una semana intenta conseguir una cita para pedir la memoria de su tarjeta de transporte. “Mi abogada dice que necesito este papel para poderme regularizar, pero en la web no hay citas disponibles hasta el 31 de mayo, así que decidí venir a pedirlo”, explica.

La razón de su desesperación por conseguir un certificado de titularidad obedece a que este le permitiría demostrar que ha permanecido de forma ininterrumpida durante los últimos cinco meses en España, tal y como exige el Gobierno para optar a la última regularización extraordinaria de personas migrantes. En concreto, para poder optar a ello, tiene de plazo hasta el 30 de junio. “Tengo el billete de entrada, los recibos de las remesas que he mandado a mi país y los antecedentes penales, solo necesito este papel”, explica desesperada.

Johan, que también prefiere no dar su apellido por miedo, viene de Filipinas y tiene 35 años. Se va resignado después de hacer la cola porque lo único que ha conseguido es que le den un papel en inglés que explica cómo sacar la cita previa por la página web de la Comunidad de Madrid. Ante esta situación, María, de 35 años, ha escrito una hoja de reclamación ante esta oficina, que es la única que presta este servicio en todo Madrid: “Formulo reclamación en relación con las graves dificultades existentes para la obtención de certificados de transporte. Los certificados emitidos por ese organismo constituyen medios de prueba relevantes y, en muchos casos, imprescindibles. Sin embargo, el acceso a estos certificados se encuentra seriamente limitado”. Sin citas presenciales ya hasta el 31 de mayo, el enfado y la indignación empiezan ya a cundir: “La vía telemática no resulta accesible para muchas personas, al no disponer de certificado electrónico, circunstancia frecuente en quienes se encuentran en situación administrativa irregular. Esta situación dificulta de manera grave el acceso a la documentación necesaria dentro de un plazo limitado (aproximadamente dos meses y medio), pudiendo impedir el ejercicio efectivo de derechos”, denuncian los colectivos migrantes que están apoyando este proceso.

Cola para recibir el certificado de memoria del abono de transportes este martes en Madrid. Víctor Sainz

Por su parte, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, aseguró este lunes en rueda de prensa que el certificado de recargas del Abono Transporte se expide de forma centralizada porque se trata de una gestión que hasta ahora era de carácter residual. “No parece razonable que tengamos que atender una necesidad de Pedro Sánchez, quien ha hecho una regularización masiva sin hablar ni dotar de recursos a las comunidades autónomas”, afirmó. Por contra, la abogada especializada en defensa de personas vulnerables Cristina Puigdengolas asegura que desde su despacho no han recibido noticias de que esto pase en otras comunidades autónomas.

En esto coincide la abogada Mariana Ríos, experta en extranjería, que asegura que la oficina encargada de emitir el certificado de recargas de la tarjeta de transporte se encuentra actualmente colapsada en Madrid y no en otras ciudades. Es importante tener en cuenta que este certificado no es la única forma de acreditar el uso del transporte público. También se puede aportar la tarjeta de transporte junto con los justificantes de pago realizados”, aclara.

Por su parte, Rafaela Pimentel, portavoz de Territorio Doméstico, denuncia también el colapso del sistema de citas necesario para el proceso de regularización. “La gente está desesperada y asustada porque no consigue ni siquiera una cita. El caos ya está ahí”, asegura. Pimentel critica que, pese a tratarse de uno de los requisitos clave para la regularización, no se hayan habilitado los medios suficientes para que las personas puedan realizar la gestión en el escaso plazo disponible. “No entendemos cómo se pone este requisito sin garantizar que la gente pueda cumplirlo. Se vive como una zancadilla más en un proceso que debería facilitar derechos, no bloquearlos”, afirma.

Además, Pimentel alerta de que la situación está generando un mercado paralelo de citas y gestiones: “Esto abre la puerta a que haya personas pagando por conseguir una cita, como ya ha pasado en otros trámites de residencia. Están apareciendo personas que se aprovechan repartiendo tarjetas y ofreciendo gestiones, cuando desde los colectivos insistimos en que estos trámites son gratuitos”.

Desde la oposición también han denunciado esta situación ante el parlamento autonómico y piden ampliar oficinas del Consorcio por la regularización de migrantes. “Es un abuso, una demostración de cómo el Gobierno de Ayuso pone palos en las ruedas de toda iniciativa que pueda mejorar la vida de la gente en general y de las personas migrantes en particular. Exigimos que amplíe las oficinas y horarios de atención para este trámite sencillo que va a mejorar muchísimo la situación de miles de vecinos de Madrid”, asegura la diputada de Más Madrid en la Asamblea Manuela Bergerot. Además, el grupo socialista ha presentado una proposición no de ley para su debate ante el Pleno del Parlamento regional para instar al Ejecutivo regional a ampliar el número de oficinas del CRTM que expiden el historial de la Tarjeta de Transporte Público Personal.

Medio millón de personas sin papeles podrían regularizarse en España este mes. El Gobierno ha diseñado un dispositivo administrativo que prevé recibir hasta 750.000 solicitudes. En el pasado, José María Aznar, el primer presidente del PP, regularizó a 500.000 inmigrantes en varios procesos. El socialista José Luis Rodríguez Zapatero subió ese número en 70.000. No se produjo entonces ningún colapso.

Desde la Fundación Por Causa, el investigador Gonzalo Fanjul defiende que el nuevo proceso de regularización extraordinaria es el más flexible y realista que ha aprobado España hasta el momento al ampliar de forma significativa los medios de prueba para acreditar la permanencia en el país antes del periodo de corte —cinco meses previos al 31 de diciembre—. Según explica Fanjul, a diferencia de regularizaciones anteriores, el procedimiento permite utilizar mecanismos alternativos al empadronamiento, algo fundamental para poblaciones que nunca han podido empadronarse, como trabajadores del sector agrario en zonas de asentamientos informales en Huelva o Almería. En esos casos, pruebas como visitas al sistema sanitario u otros registros administrativos resultan clave para demostrar la presencia en España.

El Ayuntamiento de Madrid ya se enfrentó a un problema similar en las oficinas municipales que expiden certificados de empadronamiento. Para tratar de paliarlo, el equipo de Almeida anunció el pasado mes de febrero un refuerzo de ese servicio municipal que ha permitido, según explicó recientemente la vicealcaldesa, Inma Sanz, que iba a ampliar más de un 57% las citas de empadronamiento, de 7.000 a 11.000. También se han puesto en marcha investigaciones por posibles fraudes detectados en algunas zonas de Madrid, al tiempo que, explican desde el Ayuntamiento, se ha dejado de publicar el día y la hora en que se abren nuevas citas precisamente para evitar que particulares las revendan.