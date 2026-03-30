Vídeos de ajedrez | Homenaje póstumo al artista Timman

Jan Timman (1951-2026), fallecido el pasado 18 de febrero, fue una de las grandes personalidades del ajedrez de la segunda mitad del siglo XX, cuando brilló tanto como jugador que llegó a ser el 2º del mundo, una proeza que se comprende mejor cuando se sabe que casi todos los mejores eran soviéticos (lo bautizaron como The best of the West, el mejor occidental). Varias de sus partidas más brillantes ya fueron incluidas en esta colección de vídeos hace años. Es probable que los lectores más asiduos recuerden especialmente un ataque el enroque con doble sacrificio.

Pero hay otra faceta del genial neerlandés -quien, además, destacó en la escritura- en la que brilló casi tanto como en sus resultados deportivos: la composición de finales artísticos, a los que ya era muy aficionado como jugador profesional. Pero fue después, una vez retirado de la alta competición, cuando su virtuosismo le convirtió en uno de los mejores autores del mundo, ganador de múltiples premios. La obra maestra de este vídeo, que requiere ser disfrutada con calma, es quizá la más sofisticada. Y denota la enorme pasión que Timman sintió por el ámbito más artístico del ajedrez. Tan grande era, que tuiteó sobre ello hasta la víspera de su muerte corporal. Su obra será inmortal.