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Ajedrez/El Rincón de los Inmortales

Vídeos de ajedrez | Lección de táctica del gurú Bondarevsky

Uno de los nombres sagrados del ajedrez soviético firma un devastador sacrificio de pieza doble para destrozar el enroque rival

22:22
El Rincón de los Inmortales 549
Leontxo García
Leontxo García
Irún -
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Todo ajedrecista de un nivel superior al de un aficionado normal debe dominar diversos patrones cuyo factor común es el sacrificio de una pieza contra el enroque. Obviamente, y debido sobre todo al entrenamiento con tecnología del siglo XXI, el reconocimiento de tales esquemas típicos es mucho mejor hoy que en 1937, cuando se disputó la partida de este vídeo. Pero lo es también gracias a los grandes maestros más brillantes de aquella época, entre quienes estaba Ígor Bondarevsky (1913-1979).

Vencedor, en 1940, del durísimo Campeonato de la URSS, su lista de éxitos en torneos es muy larga. Pero no menos brillante es su trayectoria como entrenador; sobre todo, porque lo fue de Borís Spasski desde su juventud hasta que se convirtió en campeón del mundo en 1972. Pero su aportación de primer nivel al ajedrez no termina ahí: millones de aficionados han progresado tácticamente gracias a sus libros. Su inmortalidad es bien merecida.

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