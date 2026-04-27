El drama físico de Éder Militão: otros cuatro meses de baja

Esta vez, la tregua para Éder Militão solo duró cinco partidos. Su desgracia física no tiene fin. El Real Madrid informó este lunes que el central brasileño permanecerá de baja entre cuatro y cinco meses por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, según el parte médico del club, y se espera que sea operado esta semana en Finlandia. Adiós al Mundial.

La evolución informativa de su última caída, el pasado martes contra el Alavés, es un buen ejemplo de cómo se le ha complicado la carrera a un futbolista que tendría que estar viviendo su momento de máxima plenitud (28 años). Esa noche, el defensa se retiró a punto de llegar al descanso y la primera evaluación apuntó a un contratiempo sin importancia. Una especie de calambre en la parte posterior del muslo, informaron desde el vestuario. Dos días después, sin embargo, la entidad precisó que se trataba de una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda y ya lo dio casi por perdido para el resto del curso. Su participación en la Copa del Mundo pasaba también a quedar en el aire.

Y este lunes, el Madrid anunció que Militão deberá pasar por el quirófano -“con el máximo especialista del mundo en este tipo de intervenciones”, aseguró-, para resolver un problema en la misma zona que ya le había dejado fuera otros cuatro meses el pasado diciembre. Si se cumplen los plazos, no estará listo hasta principios de la próxima campaña.

La secuencia de lesiones del brasileño es aterradora desde agosto de 2023. En el primer partido de Liga de esa temporada, se rompió en San Mamés el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Volvió en plazo, ocho meses después, y todavía disputó algún encuentro de ese curso. Empezó el siguiente como titular indiscutible, pero en noviembre de 2024, ante Osasuna, otra rotura de cruzado, esta vez en la rodilla derecha. Un percance que le hizo replantearse muchas cosas en su cabeza. “Con mi segunda lesión, pensé en dejar el fútbol”, llegó a confesar. “No es fácil atravesar todo eso. La recuperación no fue solo física; fue una batalla mental, un desafío constante contra la desesperanza y el dolor”, explicó.

Pero, pese a tanta frustración, también pudo regresar en los tiempos previstos (otros ocho meses) y aún salió al césped en el último encuentro del Mundial de Clubes del pasado verano. De nuevo, volvió a ser titular en el inicio de esta temporada hasta que, a principios de diciembre, frente al Celta, le sobrevino una lesión muscular de larga duración: rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Cuatro meses en la enfermería.

Tan castigado por las desgracias, volvió a cumplir con los tiempos de vuelta a la actividad. Apareció en Mallorca a principios de abril, se puso a tono para la cita de Múnich y ahora, otra vez, entre cuatro y cinco meses fuera.

Se acerca el regreso de Courtois

Su caso es el gran exponente del alud de calamidades físicas en la defensa del Madrid en las tres últimas campañas. Las trayectorias de Carvajal y Alaba también se truncaron por sendas roturas de cruzado, y la salud de Ferland Mendy es extremadamente débil. Los cuatro formaron la zaga de la Champions de 2022. En la Liga de Campeones conquistada en 2024 también se encontraba Rüdiger, que ahora parece haber encontrado un alivio a los muchos problemas que atravesó el curso pasado en la rodilla izquierda. Todos ellos han sido las piezas más fiables de una defensa donde Trent Alexander-Arnold, Huijsen, Carreras y Fran García han dejado señales, en mayor o menor medida, de debilidad.

Por otro lado, el Madrid informó este lunes que Kylian Mbappé sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda y que intentará al llegar al clásico del 10 de mayo. Será baja segura este domingo en Cornellà. Para la cita en el Camp Nou también podría estar recuperado Thibaut Courtois, que lleva fuera desde hace más de un mes debido a un problema en el recto anterior del cuádriceps derecho.