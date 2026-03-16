Vídeos de ajedrez | Magistral sencillez de Gurgenidze
Un caballo y su rey luchan contra dos peones alejados para salvar con precisión absoluta una posición que parece desesperada
Que el ajedrez permite crear mucha belleza con muy pocas piezas es una idea resaltada varias veces a lo largo de esta colección, ya en su vídeo 548. Contiene un asombroso final artístico de David Gurgenidze: sólo hay un caballo blanco y dos peones negros, además de los respectivos reyes. Pero el georgiano logra exprimir con virtuosismo cada posibilidad de belleza para que las blancas logren arrancar un empate muy cercano a lo imposible.
Además de su valor estético, esta composición es muy didáctica sobre la necesidad de precisión y de afinar muy bien los análisis incluso en posiciones donde tendemos a pensar que la mejor jugada es obvia. Si sumamos la exactitud a la belleza, la multiplicamos por la vasta obra de Gurgenidze (nacido en 1953) y añadimos su contribución, también destacada, como entrenador y árbitro, entenderemos por qué es una personalidad muy popular en un país donde el ajedrez —y especialmente el femenino— es tan venerado como el fútbol.
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