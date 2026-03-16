Vídeos de ajedrez | Magistral sencillez de Gurgenidze

Que el ajedrez permite crear mucha belleza con muy pocas piezas es una idea resaltada varias veces a lo largo de esta colección, ya en su vídeo 548. Contiene un asombroso final artístico de David Gurgenidze: sólo hay un caballo blanco y dos peones negros, además de los respectivos reyes. Pero el georgiano logra exprimir con virtuosismo cada posibilidad de belleza para que las blancas logren arrancar un empate muy cercano a lo imposible.

Además de su valor estético, esta composición es muy didáctica sobre la necesidad de precisión y de afinar muy bien los análisis incluso en posiciones donde tendemos a pensar que la mejor jugada es obvia. Si sumamos la exactitud a la belleza, la multiplicamos por la vasta obra de Gurgenidze (nacido en 1953) y añadimos su contribución, también destacada, como entrenador y árbitro, entenderemos por qué es una personalidad muy popular en un país donde el ajedrez —y especialmente el femenino— es tan venerado como el fútbol.