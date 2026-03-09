Vídeos de ajedrez | Niemann: polémico y genial

Hans Niemann (San Francisco, 2003) es probablemente el 2º ajedrecista más mencionado en los medios de comunicación del mundo entero desde septiembre de 2022, cuando fue acusado por Magnus Carlsen, sin prueba alguna, de hacer trampas en la partida entre ambos que el noruego perdió en la Copa Sinquefield. El escándalo fue tan grande que incluso Elon Musk no resistió la tentación de mezclarse: según él, Niemann tenía durante la partida un dispositivo en el ano donde recibía el soplo de las mejores jugadas posibles en forma de código Morse.

Tres años y medio después, sólo un fanático puede negar que Niemann, 21º del mundo a los 22 años, posee un talento mayúsculo, como se aprecia en este vídeo. No es menos cierto que la inestabilidad de su carácter, excéntrico, traducido en una gran irregularidad en los resultados, no da pie alguno para augurar que pueda subir mucho más arriba. Pero sí está más que clara su capacidad de vencer a cualquiera, incluido Carlsen.