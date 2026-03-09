Mercè Bosch, paciente con una lesión medular: “Un accidente me cambió la vida, pero estaba contenta por toda la gente de mi alrededor”

“Me preguntaron cómo estaba y comenté que no sentía las piernas y que no me quería morir”. Mercè Bosch (56 años) estaba esquiando en la Vall d’Aran cuando un mal giro la hizo caer. El helicóptero la trasladó a Vielha y de allí, directamente al Hospital Vall d’Hebron, donde la operaron en menos de 24 horas. Estuvo tres días en la UCI y poco después empezó su rehabilitación. “Había tenido un accidente que me cambiaría la vida, pero estaba contenta por toda la gente de mi alrededor”.

Ella es una de las 136 personas que han sido operadas durante los dos años que ha funcionado el nuevo equipo multidisciplinar y especializado en lesiones medulares. Vall d’Hebron ha sido el primer centro de España en apostar por una guardia específica para poder operar este tipo de lesiones. De todos los pacientes, 52 han sido atendidos en fines de semana. “No nos hemos equivocado”, ha afirmado María José Abadías, directora asistencial de Vall d’Hebron. En total, se ha operado el 84% de los pacientes que lo han necesitado en menos de 24 horas. La principal mejora ha sido la reducción de tiempo en la UCI y hospitalización: 3,3 días en el caso de la UCI y 4,6 en planta. “Cuando hay una lesión medular, esta supone una parada en la vida de la persona y de su entorno”, ha explicado Lluïsa Montesinos, cabeza clínica de la Recuperación de Lesiones Medulares. Cuantos menos días en UCI, más rápidamente podrá el paciente “reincorporarse en su ámbito social, familiar e incluso laboral”.

Ferran Pellisé, jefe de Cirugía de Columna ha explicado junto a Eladia Tauste, coordinadora de Enfermería, cómo funciona este equipo formado por ocho personas: dos cirujanos, dos enfermeras quirúrgicas, una técnica en cuidados auxiliares de enfermería, un celador, una anestesista y el neurofisiólogo. La primera recepción del paciente la hace la anestesista. “En el primer momento, se intenta planificar, estabilizar, y evitar que surjan lesiones derivadas”, ha explicado Esther Ciércoles, del Servicio de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del dolor. Es entonces cuando se decide si el paciente es operable o no.

En total, solo 15 personas no han podido ser asistidas por este nuevo programa. La mayoría, por motivos de traslado: el helicóptero no está disponible siempre. La media de edad es de 50 años y la mayoría son hombres. Los pacientes han tenido que ser atendidos o bien por caída de personas mayores, o por prácticas deportivas como esquí o ciclismo. Pellisé ha querido dejar claro que la operación de medula es una intervención complicada. “Debemos descomprimir la médula, dejarla libre, corregir la deformidad y estabilizarla”. Hacer esto en menos de 24 horas y “manteniendo la calidad asistencial” era el primer objetivo, aunque ha afirmado que tienen que seguir estudiando otros campos, como por ejemplo el papel del neurofisiólogo.