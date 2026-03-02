Vídeos de ajedrez | Catarata de coronas con Rusinek
El venerado compositor polaco rebasa con creces los límites razonables de creatividad con un aluvión de recursos muy sorprendentes para un empate rayano en lo imposible
Cuando el aficionado termine de reproducir este vídeo probablemente se preguntará cómo fue el proceso de creación (retrospectivo) para que el compositor de finales artísticos Jan Rusinek (Polonia, 1950) pudiera dar a luz tanta maravilla. Conviene resaltar que, en este caso, el asombro no excluye a los grandes especialistas en estudios de ajedrez: Rusinek también es muy admirado por sus colegas, precisamente por la asombrosa profundidad de sus obras.
Tanta sofisticación genera otra pregunta: ¿tiene este final artístico una utilidad práctica en partidas de torneo? La tiene, sin duda, por dos motivos: las múltiples coronaciones de peones dan pistas sobre recursos que con frecuencia están muy ocultos; además, refuerza la idea clave de que para rendirse siempre hay tiempo. Antes de hacerlo, hay que pensar fuera de la caja, como hace Rusinek con gran intensidad.
