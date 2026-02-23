Vídeos de ajedrez | La torre saltarina de Ilinca

Si se hiciera un estudio económico sobre el dinero que el ajedrez mueve en España, el país del mundo con más torneos internacionales cada año, la conclusión sería, muy probablemente, que es una de las facetas más rentables del turismo cultural. Entre esos centenares de competiciones anuales, el Abierto Sunway Sitges se ha convertido ya en una tradición de temporada turística baja (justo antes de las navidades y con un grado muy alto de complacencia de los jugadores, por la calidad de la organización. Su duodécima cita, el pasado diciembre, reunió a 360 ajedrecistas (divididos en dos torneos) de 48 países.

Con esos números, multiplicados en los mencionados centenares de torneos, es inevitable que algunas partidas muy brillantes escapen del radar de El Rincón de los Inmortales. Por fortuna, la de este vídeo no cayó en el saco del olvido, a pesar de que ninguno de sus protagonistas estaba entre los favoritos, por la gran dureza del torneo: su ganador, el adolescente rumano Félix Antonio Ilinca, era el 14º del escalafón inicial; el catalán Josep Antón Lacasa, de 52 años, famoso por sus medallas en competiciones de veteranos, pero uno de tantos en este torneo, el 51º. Sin embargo, ambos firmaron una partida inmortal, gracias sobre todo al enorme talento de Ilinca.