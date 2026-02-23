Elvira Dyangani Ose dejará de dirigir el Macba en abril antes de que finalice su mandato

La directora del Macba, Elvira Dyangani Ose, ha comunicado al museo que cesará en sus funciones a principios de abril, coincidiendo con la clausura de la exposición y de las actividades que giran entorno a Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica, una muestra que ha comisariado. La decisión llega después de que el Consorcio del Macba, que es su órgano de gobierno, le haya comunicado que el actual cargo es incompatible con la dirección de la segunda edición de la Bienal de Arte Público de Abu Dhabi, para la cual ha sido nombrada, según comunicó ella misma a través de sus redes sociales hace justo un mes. La directora, que tomó el relevo de Ferran Barenblit, llevaba desde 2021 en el cargo, y ha sido la primera mujer y la primera persona racializada al frente de esta institución dedicada al arte contemporáneo.

Después de unas semanas de incertidumbre en que no se sabía si Elvira Dyangani Ose podría compaginar durante los últimos meses de su mandato la dirección del Macba con la de la Bienal de Arte Público de Abu Dhabi, que empieza en octubre, la respuesta llegó el jueves pasado en la Comisión Delegada del Consorcio Macba, que decidió que ambas responsabilidades no eran conciliables porque el cargo de dirección requiere dedicación exclusiva según su contrato laboral.

Después de este resultado negativo, la directora ha enviado este lunes una carta a la plantilla del Macba donde cuenta de primera mano cómo han sido los últimos meses que han terminado con esta abrupta salida. Explica que comunicó al órgano gestor que no concurriría a participar en la convocatoria pública para la futura dirección artística del museo, después que su mandato acabara en julio de 2026. En aquella ocasión también informó que había recibido la oferta para incorporarse a la Bienal de Arte de Abu Dhabi. Con la intención de terminar su mandato, para lo que quedaban pocos meses, solicitó la compatibilidad de ambos cargos, que le ha sido denegada.

Con “la voluntad de transparencia respeto a las decisiones adoptadas en los últimos meses y después del inesperado artículo de ayer”, cita en referencia a una notícia de La Vanguardia donde se informaba de la resolución del Consorcio, Elvira Dyangani Ose reconoce que “ha sido un honor y una gran responsabilidad dirigir el Macba, aunque no siempre fácil”. A la vez, la directora expresa su agradecimiento a todo el equipo del museo y a todas las personas que “han hecho posible desarrollar un proyecto comprometido con el arte, el pensamiento crítico y la contemporaneidad”.

Asimismo, se pone a disposición de todos los trabajdores, que son un centenar, y de los órganos de gobierno del museo “para facilitar una transición ordenada y responsable durante las próximas semanas”. El Consorcio del Macba, que está integrado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Cultura y la Fundación Macba, publicará próximamente las bases para la elección de una nueva dirección.

En una entrevista con EL PAÍS al poco tiempo de asumir el cargo, la directora declaraba que quería enfrentarse a la estructura del museo, “casi del siglo XIX”, para hacerlo más plural y permeable. Llegó al centro después de especializarse en proyectos enfocados en la observación de la narración de la historia, la intervención en el espacio público y la recuperación de narrativas no occidentales.

De familia originaria de Guinea Ecuatorial y nacida en Córdoba en 1974, se formó en la Universidad Autónoma de Barcelona y la Cornell University de Nueva York. Tras su paso por el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas (CAAM) y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), en 2011 se incorporó a la Tate Modern de Londres, donde trabajó junto con el Comité de Adquisiciones Africanas en la compra de obras relacionadas con la diáspora africana. En 2014 fue la comisaria de la Bienal de Arte Contemporáneo de Gotemburgo y desde 2018 dirigió la galería The Showroom en Londres. En 2021 fue incluída en la clasificación anual de la revista británica ArtReview como una de las cien personas más influyentes del universo artístico.