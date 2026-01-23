Ir al contenido
Cataluña
MUSEOS

Elvira Dyangani Ose, nombrada directora de la Bienal de Abu Dabi, no renovará con el Macba

La responsable del museo barcelonés de arte contemporáneo acaba contrato en julio

El País
El País
Barcelona -
Elvira Dyangani Ose, que dirige el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba) desde 2021, ha sido nombrada directora artística de la segunda edición de la Bienal de Arte Público de Abu Dabi y no renovará su contrato con el museo barcelonés, que acaba en julio.

Lo ha anunciado la propia Dyangani Ose en su cuenta de Instagram. La directora del Macba toma esta decisión en plena celebración de los treinta años del museo barcelonés y con la que ha sido su exposición estrella, Proyectar un planeta negro: el arte y la cultura de Panáfrica, acaparando elogios de crítica y público.

La historiadora del arte, que de momento declina hacer declaraciones, asegura que compaginará su nueva tarea en Abu Dabi con la dirección del Macba hasta vencer su contrato en este centro, “acompañando con la ilusión y la energía de siempre al equipo y su gobernanza hasta el verano”.

Dyangani Ose tiene contrato con el museo hasta el mes de julio, cuando se cumplirán los cinco años de mandato para el que fue escogida.

