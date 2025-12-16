El CCCB reflexionará sobre el culto a la belleza y la era atómica en 2026

El inicio de 2026 en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) todavía estará marcado por la gran exposición dedicada a Mercè Rodoreda, que se inauguró justo hace un par de semanas, pero el próximo año llegarán dos grandes temáticas como son el culto a la belleza, centrándose en la tensión entre la norma y la transgresión; y la era atómica, desde su primera detonación en 1945 hasta el rearme actual, como verdadera amenaza que recorre el mundo. En la presentación de la nueva temporada, la directora del CCCB, Judit Carrera, ha hecho énfasis en los cuatro principios que reúne todo el programa: la diversidad de voces y miradas; el apoyo a la creación, especialmente local; la simultaneidad de proyección internacional y foco local; y la vinculación de disciplinas, generaciones y lenguas.

Como siempre, el fin de año llega cargadito, marcado por las listas de recomendaciones culturales y también por las previsiones de todo lo que está por llegar con el año nuevo. En el CCCB, la directora ha hecho balance este martes del año que dejamos atrás, que espera cerrar con casi medio millón de visitantes, algo más que en 2024, que fueron 470.000, con las expectativas puestas en Rodoreda, un bosque, una extensísima y necesaria exposición que ha tenido buenas cifras de público en el arranque. Asimismo, el CCCB ha sacado a relucir los datos de su escaparate digital, puesto que en el último año 763.000 personas han consultado sus archivos digitales.

Para Judit Carrera, el balance de 2025 es muy positivo, y refleja la variedad de voces, lenguajes y miradas que deben estar en el núcleo de radiación del CCCB. Así seguirá siendo la próxima temporada que, con un presupuesto de 16,8 millones de euros, seguirá con Rodoreda hasta el 25 de mayo, y luego ya estrenará materia con El culto a la belleza, programada del 20 de mayo al 8 de noviembre. En colaboración con Wellcome Collection de Londres, la muestra examinará la evolución del concepto de belleza a lo largo de la historia y explorará sus dimensiones filosóficas, culturales, artísticas, científicas y políticas, siempre con una clara dialéctica entre lo ideal y lo material, es decir, en lenguaje actual, entre cuerpos normativos y cuerpos disidentes. La reflexión estará servida con obras de William Hogarth, Angelicas Dass, Laura Aguilar, Juno Calypso, Isidre Nonell, Colita, Maria Alcaide Colectivo Ayllu o Harriet Davey.

La otra gran cuestión a tratar será La era atómica, una etapa que tiene un claro inicio, pero nadie sabe si final, según palabras de Jordi Costa, jefe de exposiciones del CCCB. En coproducción con el Musée d’Art Moderne de París, este proyecto abordará la historia nuclear a nivel mundial y también español, con cerca de 250 obras, entre pinturas, dibujos, fotografías, vídeos e instalaciones, junto a documentos (algunos inéditos) para desentrañar el impacto en la Tierra de este hallazgo físico, lleno de luces y sombras, como la energía que permite el estilo de vida actual y a la vez la amenaza de destrucción total. Entre las cerca de 250 obras, habrá de Hélène de Beauvior, Henri Becquerel, Eduardo Chillida, Salvador Dalí, Marcel Duchamp, Hilma af Klint, Yoko Ono, Joan Rabascall o Nancy Spero.

Obra de Hilma af Klint de 1917 que formará parte de la exposición 'La era atómica' en el CCCB.

La ciudad será otro de los temas centrales de la temporada, con distintas ramificaciones y actividades. Una será el ciclo de conferencias Territorios Turísticos, que se celebrará en abril y mayo, para abordar el encaje de la fascinación por visitar ciudades con su repercusión política, ecológica y cultural, un debate urgente en Barcelona y en otras ciudades del mundo. Pero también el homenaje a Josep Lluís Sert, uno de los arquitectos claves del racionalismo catalán y artífice del grupo GATCPAC, que fue discípulo de Le Corbusier. Entre el 10 y el 11 de junio, diversos expertos analizarán su legado en la arquitectura y el urbanismo contemporáneos.

Con una conferencia inaugural de Blanca Garcés y Andreu Domingo el 2 de febrero, también habrá un programa dedicado a la inmigración en Cataluña, un colectivo que representan el 22% de la población, y en el barrio del Raval, donde se encuentra el CCCB, llegan al 70%. El simposio Las diásporas africanas en las ciudades (18-20 de febrero) contará con la presencia de Nadia Yala Kisukidi, filósofa especializada en Henri Bergson y reconocida estudiosa del africanismo y el poscolonialismo. Sobre literatura y crisis democrática versará la visita el 17 de marzo de Lea Ypi, profesora de la London School of Economics, autora de títulos como El desafío de crecer en el fin de la historia (Anagrama), un retrato personal, histórico y político del derrumbe del estalinismo en Albania.

Entre las esperadas visitas de escritores internacionales están agendadas las conferencias el 26 de febrero de Jeanette Winterson, autora de Fruta prohibida o Escrito en el cuerpo, que vendrá a presentar las traducciones al catalán y castellano de One Aladdin, Two Lamps; y también de Richard Ford el 26 de mayo, que visitará el CCCB con motivo de la publicación de su último libro, del que se espera que siga observando con su característica agudez la sociedad norteamericana, retratada en sus obras, y que se ha mostrado abiertamente contrario a Donald Trump.

El programa de residencias internacionales invitará el año que viene a la escritora rusa María Stepanova, que vive exiliada en Berlín desde que estalló la invasión de Ucrania, y abordará el trauma del exilio y el desplazamiento. También vendrá la periodista e investigadora palestina Mariam Barghouti, que trabajará en un proyecto de reflexión sobre la figura del testimonio y el papel del periodismo en la guerra entre Israel y Palestina. Además, el antropólogo y pensador Eduardo Viverios de Castro pondrá la atención en la contribución del pensamiento indígena y amazónico en la redefinición de conceptos como naturaleza y cultura.

Todo esto es solo una parte, el programa es mucho más amplio y transversal y también pone el acento en los adolescentes y jóvenes con la exposición Tenemos 17 años, del 6 de marzo al 17 de mayo; Bivac, el festival de pensamiento joven, organizado también por jóvenes, que se celebrará el 29 de octubre; o las conversaciones con estudiantes de secundaria bajo el marco Pensamiento crítico para adolescentes, que llevará al centro a unos 5.000 jóvenes entre 15 y 18 años, la cantera de Barcelona y del mismo CCCB.