Venezuela lleva a cabo las primeras liberaciones plenas de presos políticos tras la amnistía

Al menos 65 presos políticos han salido de prisiones venezolanas con libertades plenas durante el fin de semana. Se trata de las primeras excarcelaciones que se han producido en el marco de la nueva ley de amnistía aprobada el jueves pasado por unanimidad. Se cuentan entre los liberados el opositor Juan Pablo Guanipa, a quien le quitaron el grillete electrónico que le pusieron tras liberarlo con medidas cautelares, varios dirigentes regionales de Vente Venezuela, la organización política de María Corina Machado, y el comediante y comunicador social Deivis Correa.

Este lunes los tribunales en Caracas se han llenado de personas que solicitan acogerse a la amnistía. La congestión es una muestra de la magnitud de la persecución vivida en Venezuela en los últimos años. La introducción de los documentos tomaba al menos dos horas en las oficinas atiborradas del Palacio de Justicia, según algunos defensores que acudieron. Pero el gremio de los trabajadores de la prensa denunció que en el caso de los juzgados de terrorismo —por los que pasaron la mayor parte de los casos de presos políticos— se negaron a atenderlos. “Ningún tribunal recibió los escritos, aunque se trata de un trámite estrictamente secretarial. Los tribunales están obligados a verificar los supuestos de la amnistía y decidir en un plazo que no exceda de 15 días continuos, de conformidad con el mismo artículo. La negativa a recibir los escritos constituye una denegación de justicia y una violación directa del mandato legal vigente, así como del principio de celeridad y del carácter de orden público de esta ley”, expresaron en un comunicado.

Conferencia de prensa de familiares de presos políticos, este lunes. Diko Betancourt (Anadolu via Getty Images)

La amnistía no se ha iniciado con la celeridad prometida por el Gobierno y todavía tiene por delante la resolución de los procedimientos para poder solicitarla. Mientras tanto, 213 presos iniciaron una huelga de hambre en el penal del Rodeo, donde se concentra la mayor cantidad de detenidos por motivos políticos, entre ellos, varios extranjeros como el argentino Nahuel Gallo, que ha dejado de ingerir alimentos. La protesta es para exigir liberaciones humanitarias para adultos mayores que, por ley, no deberían estar presos, y personas con enfermedades graves que no cuentan con asistencia médica. En general, piden la libertad de todos. “No es un privilegio lo que piden, es justicia, dignidad y humanidad”, denunció en sus redes sociales Aurora Superlano, esposa del dirigente Freddy Superlano, que estuvo en esa prisión, hace unas semanas recibió una medida de arresto domiciliario y aún espera la libertad plena.

Todos los que han salido después de la ley recibieron libertades plenas, a diferencia de los más de 400 presos políticos excarcelados desde el mes de enero. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que más de 11.000 personas que desde hace más de una década se mantienen con restricciones judiciales, como presentación ante tribunales o prohibición de salida del país, también podrán recibir la amnistía “para que pueda disfrutar libertad plena”. Esos casos serán evaluados por la comisión parlamentaria que verificará el cumplimiento de la ley. En este grupo se supone que entrarán algunos de los primeros excarcelados que puedan apelar a los supuestos que admite la nueva ley para conceder la amnistía. De acuerdo con Rodríguez, la comisión está en “sesión permanente” para analizar las solicitudes de amnistía. “Hasta el viernes, teníamos 405 solicitudes de personas privadas de libertad. El sábado se han recibido, nuevas, 1.152 solicitudes. En total 1.557 que se están atendiendo de inmediato”, aseguró Rodríguez.

Familiares de presos políticos durante una velada en Caracas. Diko Betancourt (Anadolu via Getty Images)

Este grupo parlamentario que recibirá el enorme caudal de causas que quedaron excluidas de la ley no ha anunciado todavía el procedimiento para que los interesados puedan solicitar la revisión de sus expedientes. Los defensores están a la espera. Las liberaciones del fin de semana fueron solicitadas por el Ministerio Público y los tribunales. La organización Foro Penal calcula que al menos 400 de los más de 600 presos políticos que todavía seguían encarcelados hasta la semana pasada han quedado excluidos de la ley; en su mayoría son militares y sus allegados. Pero la cuenta no está consolidada, pues con el proceso de excarcelaciones y la aprobación de la amnistía se están analizando nuevos casos de personas que no se habían atrevido a denunciar antes por temor.

Entre los cambios que han ocurrido luego de la entrada en vigencia de la ley está la incorporación de la Cruz Roja al proceso de excarcelaciones, por solicitud del Gobierno, para dar una asistencia primaria a los que salen. Los voluntarios se han desplegado en los alrededores de 10 prisiones de cinco estados del país. Sin embargo, no han podido ingresar a los penales, algo desde hace tiempo vienen exigiendo defensores y familias.

Familiares de presos políticos durante una protesta en Caracas, este lunes. Ronald Pena R (EFE)

En el último mes el país se ha convertido en otro. La intervención militar estadounidense que ha forzado al cambio de mando en el chavismo también ha llevado a un repliegue de la dura política represiva que sembró el miedo entre los venezolanos los últimos años. La aprobación de la ley por sí sola no será suficiente. Las medidas de reparación de los daños causados a personas detenidas injustamente siguen estando pendientes. Y también, lo que las ONG consideran más importante: la reforma del sistema de justicia usado sistemáticamente para perseguir a opositores y disidentes y que ahora podría trabar el proceso de amnistía.

La entrada en vigor de la ley, sin embargo, ha sido el marco para el comienzo del regreso de algunos dirigentes en el exilio. Sairam Rivas que había huido hace 10 meses de Venezuela, víctima de intimidación de los cuerpos de inteligencia, se reencontró en la puerta de llegadas del aeropuerto de Maiquetía con su pareja, el dirigente recién excarcelado Jesús Armas, quien la esperaba con flores. La terminal aérea, una zona de riesgo donde en el pasado han ocurrido detenciones arbitrarias de activistas y opositores, fue esta vez el lugar para que varios militantes políticos celebraran con pancartas y banderas su llegada.