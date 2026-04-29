Las contradicciones fósiles y climáticas de Colombia hacen eco en la conferencia de Santa Marta

La ciudad caribeña tiene uno de los principales puertos de exportación de carbón de América y el subsidio a estas industrias aún genera una carga fiscal

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Santa Marta, Colombia, es la sede de la primera conferencia internacional para abandonar los combustibles fósiles, un espacio que reúne a representantes de más de 50 países que tienen un consenso claro: la necesidad de dejar atrás el gas, el petróleo y el carbón. El punto está en cómo hacerlo. La misma elección de la ciudad refleja la discordancia que rodea esa discusión en Colombia. Así lo reconoció la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, durante la apertura del panel de alto nivel, este martes. Santa Marta, señaló, refleja “las contradicciones de nuestros tiempos”. El litoral más alto del mundo tiene los principales puertos de exportación de carbón de América, con Drummond y Puerto Nuevo, que representan “unas 800 millones de toneladas de mineral al año”. Son contradicciones, dice Vélez, que le han permitido “entender que la eliminación de fósiles resulta inevitable”.

La conferencia que cierra este miércoles y en la que han participado 500 académicos, 100 organizaciones sindicales, 40 parlamentarios, 10 representantes de gobiernos subnacionales, 56 países y casi 1.500 personas de la sociedad civil, es un espacio paralelo a los procesos climáticos acobijados por Naciones Unidas y busca retar algunas de sus lógicas. “Junto a Países Bajos convocamos esta conferencia desde la COP30, una que Colombia objetó”, recordó ante el pleno el presidente del país sudamericano, Gustavo Petro. Se refería a la oposición que manifestó la delegación colombiana a la declaración aprobada en 2025 en Brasil, por no incluir ninguna mención a una hoja de ruta para la transición energética global. El informe que salga de la reunión, justamente, será un insumo para empezar a construirla.

Irene Vélez en la Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, en Santa Marta. NATHALIA ANGARITA

Más allá de eso, Santa Marta podría entenderse como el último aliento del Gobierno de izquierdas para mostrarse como un líder internacional de la transición energética, palabras que estuvieron en la agenda de Petro desde su misma candidatura presidencial. Pero, a poco más de tres meses de dejar el poder, los datos develan las dificultades que ha enfrentado. Por ejemplo, mientras Colombia tiene una “planificación orientada a reducir la dependencia fósil, esta coexiste con decisiones que aseguran su continuidad operativa”, afirma un análisis del observatorio latinoamericano Así va la energía.

Algunas cifras del mismo portal lo respaldan: entre 2024 y 2025, las exportaciones fósiles en valor cayeron un 17,9%, motivadas en esencia por la reducción del precio del petróleo y el carbón. Pero en el mismo periodo, se registró un aumento sostenido en la cantidad de subsidios a la producción y consumo de los combustibles fósiles, con una carga fiscal en 2024 de 0,1% del PIB para los primeros y un crecimiento del 2,17% para los segundos.

Con el tiempo contado, desde Santa Marta el Gobierno buscó dejar algunas semillas para esta transición, por lo menos en el papel. En los primeros días de la conferencia se presentó un estudio de caso realizado por la Universidad de Leeds sobre cómo puede lucir una hoja de ruta para la eliminación gradual de los combustibles fósiles en el país. Con inversiones anuales de entre 10.000 millones y 14.100 millones de dólares para descarbonizar el suministro energético y el transporte por carretera (equivalente a 2,4% y 3,4% del PIB del país en 2024), Colombia se pondría en camino para reducir el 90% en la demanda primaria de fósiles. Con paciencia, los frutos económicos se verían: el documento estima 280.000 millones de dólares de ahorros entre 2026 y 2050.

Otros retros de Colombia

Durante la asamblea, llevada a cabo el primer día del encuentro, las voces colombianas que se alzaron dieron cuenta de los retos que heredará un próximo presidente. La joven líder Yuvelis Morales Blanco, que recientemente ganó el premio Goldman por su activismo contra el fracking y que habló en el panel de alto nivel, pidió que se creara un instrumento vinculante para hacer una transición justa, territorial y comunitaria. “Queremos que se consolide un tratado para dejar atrás los combustibles fósiles”.

Asistentes internacionales a la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, en Santa Marta, el 28 de abril. NATHALIA ANGARITA

Oswaldo Muca Castizo, coordinador general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) y uno de los dos voceros por los pueblos indígenas a nivel global, habló sobre el mandato que han reiterado en varias COP y en las cumbres de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA): “Insistimos en la declaración de zonas libres de extractivismos, no solo de combustibles fósiles, sino de minerales”, dijo. En las reuniones previas que tuvieron los pueblos indígenas amazónicos, esto se elevó como una gran preocupación: que la urgencia por montar más energías renovables no sea a costa de sacar los minerales críticos de sus selvas.

Pese a que, como dijo la ministra Vélez, Colombia ha declarado a la Amazonia y a la Sierra Nevada de Santa Marta como “reservas de los recursos naturales renovables para parar ahí la expansión de la frontera extractiva”, las presiones siguen. El observatorio de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) ha advertido que la actividad petrolera se desarrolla en 30 municipios del bioma amazónico, en una extensión de 2.781.354 hectáreas. “El 78,2 % se encuentra en fase de exploración, el 8,4 % en producción y el 13,4 % en contrato de evaluación técnica”.

El momento político y la guerra en Oriente Medio han dado cierta vigencia a una conferencia que es, a la vez, una prueba piloto: la del próximo año se celebrará en Tuvalu. “Ante la escalada en Medio Oriente se hizo evidente una verdad incómoda: los combustibles fósiles no solo alimentan la crisis climática, sino las desigualdades y conflictos globales”, dijo Vélez, apuntando también a la guerra de Ucrania, al bloqueo de Cuba y a la situación de Venezuela.