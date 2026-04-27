CC OO denuncia el “incumplimiento” de Trabajo con los plazos para reforzar la prevención de riesgos laborales

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, firma con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo (d) y de UGT, Pepe Álvarez (i), el acuerdo para reforzar la prevención de riesgos laborales, el 10 de febrero en el Ministerio de Trabajo.

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC OO y UGT firmaron en febrero un acuerdo para reforzar la prevención de riesgos laborales en España. El pacto consiste en la aprobación de un anteproyecto de ley que endurece la norma actual —que necesita aval Parlamentario— y también de varios reales decretos complementarios —que pueden salir adelante sin pasar por el Congreso—. El texto no calendariza cuándo se aprobará la ley y cuándo los decretos, pero los plazos se han convertido en un problema. CC OO interpreta que el ministerio se comprometió a impulsar esos decretos de forma paralela al anteproyecto de ley, sin esperar al resultado de la votación del mismo en el Parlamento, mientras que Trabajo indica que esperará a esa votación en el Legislativo para impulsar los reglamentos. Este martes el Consejo de Ministros dará la primera aprobación al anteproyecto de ley, paso previo a una segunda lectura antes de ser enviado al Congreso.

El secretario de Salud Laboral de CC OO, Mariano Sanz, fue el negociador de su sindicato en esa mesa de diálogo. En declaraciones a EL PAÍS, carga contra Trabajo por los plazos que plantea para aprobar los decretos: “El acuerdo no era esperar al resultado del anteproyecto para impulsar los decretos, era hacerlo de forma paralela. Si esperan es un incumplimiento. Todos sabemos las dificultades parlamentarias que tiene este Gobierno y justo por eso se incluía el compromiso con los reglamentos”, indica. En una rueda de prensa reciente, Sanz desveló que había enviado una carta a la Dirección General de Trabajo y a la Secretaría de Estado de Trabajo para exigir “que se vayan incorporando reales decretos”.

Sanz sostiene que varios de los decretos “no pueden esperar más” y que la aprobación “no puede estar pendiente de sus tiempos políticos”, en referencia al ministerio que dirige Yolanda Díaz. Hay dos de nueva creación, según detalla el acuerdo: un reglamento específico sobre riesgos psicosociales y otro sobre protección ante fenómenos climáticos. Este último es en el que más viene insistiendo el sindicalista de CC OO. “Necesitamos ya ese real decreto. Es necesario. Estamos en abril y ya vemos cómo van a ir las temperaturas”, comenta. Otros puntos acordados sin rango de ley son la actualización del real decreto que regula la prevención en centros de trabajo en los que operan varias empresas y también el de los servicios de prevención ajenos, las compañías especializadas en esta materia.

Trabajo dice que no aprobará los cambios reglamentarios hasta que no se aclare el camino parlamentario del anteproyecto de ley. “Son normas muy importantes que han de desarrollarse a partir de una ley de la máxima importancia en la que Trabajo ha estado volcando todos sus esfuerzos”, indicaron fuentes del ministerio el pasado viernes. Una vez transmitida la queja de CC OO este lunes, el departamento se refrenda en ese objetivo y no entra a valorar el posicionamiento del sindicato.

“Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social hemos plasmado en el texto del anteproyecto de ley de prevención de riesgos laborales fielmente el texto del acuerdo firmado por los sindicatos mayoritarios y este departamento. Es imprescindible contar con este nuevo marco legal para proceder a desarrollar las normas reglamentarias que se sustentan en él”, indica el departamento que dirige Yolanda Díaz, que invita a leer el contenido literal del acuerdo. Indican que se acordó la actualización simultánea con el anteproyecto del reglamento de los servicios de prevención, pero no dan esa misma naturaleza al resto de decretos.

La última gran norma que Trabajo llevó al Parlamento sin respaldo patronal fue la reducción de jornada, también un anteproyecto de ley. Lo tumbó la mayoría de PP, Vox y Junts, rechazo que impulsó el decreto con el que el ministerio busca reforzar el registro horario. En esa ocasión, Trabajo esperó al resultado parlamentario del anteproyecto para iniciar el trámite reglamentario. CC OO reclama que esta vez no espere, que los cambios sin rango de ley sean impulsados ya. El otro anteproyecto de Trabajo en el Congreso, aún en el trámite de enmiendas, es el estatuto del becario, también con escasas opciones de éxito. En este caso no hay partes de la norma que se pretendan aprobar mediante reales decretos.

El otro firmante del acuerdo de prevención, UGT, se abstiene de valorar el desacuerdo y se remite a unas declaraciones que hizo recientemente el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez. El pasado miércoles, antes de que Díaz anunciase la aprobación en el Consejo de Ministros de mañana, dijo: “No sé por qué no ha pasado ya [el anteproyecto de ley] por el Consejo de Ministros”.

Álvarez agregó: “Conviene, como pasó con las 37 horas y media, que las empresas y los grupos parlamentarios digan la verdad a los ciudadanos y las ciudadanas. Es un proyecto de ley, así que el rechazo significa que están en desacuerdo con el 100%. Se puede enmendar y debatir”. “No se me pasa por la cabeza que el Parlamento ni siquiera se digne a hablar de este tema”, comentó, antes de subrayar las “muchas vidas” que se pierden en el trabajo. “Si a sus señorías eso no les importa, a mí me importan poco ellos”, dijo Álvarez.