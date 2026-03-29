Caruana tumba en seis horas al otro gran favorito, Nakamura, en la primera ronda del Torneo de Candidatos

Los 16 participantes en los Torneos de Candidatos y Candidatas en Peyia (Chipre), el 28 de marzo de 2026. De arriba abajo, e izquiera a derecha: Yi Wei, Assaubáyeva, Zhu, Bluebaum, Caruana, Yesipenko, Tan Desmuj, Goriáchkina, Vaishali, Sindárov, Nakamura, Praggnanandhaa, Lagno, Anna Muzychuk y Giri

Ocho jugadores se enfrentan en Chipre en una liga a doble vuelta para decidir el retador del campeón, el indio Gukesh, a finales de año

Se enfrentaban los dos principales favoritos, ambos estadounidenses, y uno fue claramente más fuerte que el otro en la comprensión estratégica. Fabiano Caruana, 3º del mundo, fue magnífico en su visión, aunque impreciso en el remate, para doblegar a Hikaru Nakamura, 2º, tras seis horas de lucha extenuante. Otros dos de los ocho participantes, el chino Yi Wei y el indio Rameshbabu Praggnanandhaa, tienen sobrada capacidad para ganar el Torneo de Candidatos en Peyia (Chipre), una liga a doble vuelta.

“Estoy muy cansado y algo mareado, pero muy contento, por supuesto”, resumió Caruana, de 33 años, subcampeón del mundo en 2018, quien pudo haber rematado su ventaja decisiva mucho antes; por su parte, Nakamura, de 38, omitió varios recursos que le hubieran acercado mucho al empate. La manera en que ambos han enfocado su preparación para el torneo más importante del año -el ganador se enfrentará en duelo con el campeón vigente, el indio Dommaraju Gukesh, en el último trimestre- de manera muy distinta. Caruana jugó dos torneos seguidos (el San Luis Masters y la Copa América) en la ciudad donde vive (San Luis, estado de Misuri) a finales de febrero y primeros de marzo; Nakamura, muy ocupado con sus retransmisiones en internet y redes sociales, poco asiduo a los torneos de ajedrez clásico, sólo jugó un encuentro amistoso (que perdió por 4-6; y sólo dos partidas fueron lentas) con su joven compatriota Awonder Liang. El desarrollo de la lucha de hoy indica que uno estaba a tono y el otro no: Caruana dominó claramente a su rival en el plano estratégico, aunque luego no acertó con los mejores remates.

“Praggnanandhaa [de 20 años ahora] tiene el mayor talento de los jóvenes astros indios”, dijo en 2019 a EL PAÍS el ruso Vladímir Krámnik, campeón del mundo en 2000 tras destronar a Gari Kaspárov. “Es mi conclusión tras haber entrenado a todos ellos durante algunas semanas muy intensas”, añadió. Ciertamente, el progreso de Pragg (como todo el mundo le llama) ha sido consistente, aunque el campeón (pero 15º de la lista mundial) sea Gukesh, de 19 años, y Arjun Erigaisi, de 22, sea ahora el 9º.

Tras medio año bastante gris, Praggnanandhaa ha bajado de los cinco primeros al 12º, pero nadie niega que su comprensión estratégica es descomunal. Ello explica su limpia victoria de hoy sobre el durísimo neerlandés Anish Giri, 11º del escalafón, a quien en teoría habría que considerar entre los favoritos; sin embargo, su falta de garra y valentía han lastrado mucho su carrera, y nada indica que a los 31 años vaya a cambiar radicalmente de actitud.

La otra victoria de la jornada inaugural refuerza a quienes ven al uzbeko Yavojir Sindárov, 10º del mundo a los 20 años, con capacidad para ser el retador de Gukesh. Pero hay varios peros: Sindárov ha levantado una posición casi perdedora ante el ruso Andréi Yesipenko (34º a los 24); es muy fuerte en el terreno táctico, pero no tanto en el posicional (contrariamente a su compatriota Nodirbek Abdusattórov, 4º a los 21 y el gran ausente en este Candidatos); y no parece aún maduro para enfrentarse con éxito a siete rivales de élite en catorce rondas.

Yi Wei, al inicio de la primera ronda, este domingo en Peyia (Chipre) Micha? Walusza (Michal Walusza)

El empate del día aplaza el despeje de la gran incógnita del torneo: ¿en qué estado de forma está el chino Yi Wei, 8º a los 26? De talento asombroso y resultados muy brillantes durante su adolescencia, fue presionado por su familia para que diera prioridad a sus estudios universitarios, lo que estancó su progresión. Ya los terminó, pero en los últimos dos años se quejaba de que el Gobierno chino no ponía a su disposición los recursos necesarios para un entrenamiento de superélite. Se desconoce si eso ha cambiado en los últimos meses. Hoy ha hecho tablas con las piezas negras sin apenas esfuerzo con el participante más aburrido, el alemán Matthias Bluebaum, 32º a los 28, cuya aversión al riesgo lastra su indudable talento.

El Torneo de Candidatas es, en principio, mucho menos interesante: en números redondos, al ajedrez juega una mujer por cada diez hombre; por eso no hay ninguna entre los cien mejores del mundo. Y las cinco primeras de la lista femenina son chinas. Ahora bien, sí se espera una lucha muy emocionante para decidir quién desafiará a Wenjun Yu, de 35 años, por el título mundial. De los cuatro empates de hoy es muy recomendable el análisis del firmado por las chinas Jiner Zhu y Zhongyi Tan. Y también la habitual falta de garra de la rusa Alexandra Goriáchkina para rematar una ventaja ganadora frente a su compatriota Kateryna Lagno.

Resultados del Torneo de Candidatos (1ª ronda): Caruana – Nakamura 1-0; Bluebaum - Yi Wei, tablas; Praggnanandhaa – Giri, 1-0; Sindárov -Yesipenko, 1-0.

Clasificación: 1º-3ºCaruana, Praggnanandhaa y Sindárov 1 punto; 4º-5º Yi Wei y Bluebaum 0,5; 6º-8º Nakamura, Giri y Yesipenko 0.

2ª ronda (lunes): Yesipenko — Nakamura; Giri — Caruana; Yi Wei — Praggnanandhaa; Sindárov — Bluebaum.

Resultados del Torneo de Candidatas (1ª ronda): Anna Muzychuk — Tan, tablas; Lagno — Zhu, tablas; Assaubáyeva — Goriáchkina, tablas; Deshmuj — Vaishali, tablas.

2ª ronda (lunes): Vaishali — Anna Muzychuk;Goriáchkina — Deshmuj; Zhu — Assaubáyeva;Tan — Lagno.