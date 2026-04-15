El Estado paga 676.000 euros a los partidos por sus gastos de seguridad en el primer trimestre

El Estado ha otorgado más de 650.000 euros a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados en forma de subvenciones para “sufragar los gastos de seguridad en los que incurran los partidos políticos para mantener su actividad política e institucional”. Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles, la cuantía total es de 676.541 euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Este pago corresponde a los gastos efectuados por cada formación durante el primer trimestre de 2026.

El Partido Popular, con 137 escaños, es el partido que más dinero ha recibido en concepto de gastos de seguridad, un total de 242.000 euros. El PSOE ha percibido de 190.000 euros, a los que hay que añadir los 35.000 entregados al PSC. Detrás del gasto de los socialistas queda el de Vox, que ha recibido 79.000 euros en virtud de sus 33 escaños. El Ministerio de Interior, encargado de gestionar esta subvención, le ha entregado un total de 77.400 euros a Sumar por los gastos del primer trimestre. Esta cifra incluye a todos los partidos del espacio político que se presentaron a las elecciones del 23 de julio de 2023, por lo que también incluye el pago para Podemos, que ha recibido 17.800 euros.

Por orden de escaños en el Congreso y de dinero recibido los siguientes partidos son Esquerra Republicana, con 13.000 euros, Junts con 12.000, EH Bildu con 10.000, y el PNV, con 8.000. El partido que menos ha recibido es Verdes Equo, que también pertenece a Sumar y recibe apenas 800 euros, ya que únicamente cuenta con una diputada en la Cámara baja.

Esta subvención se reparte a los partidos en 12 mensualidades y es específica para los gastos de seguridad de cada formación. La Dirección General de Política Interior está obligada a publicar la cantidad destinada a esta subvención en el BOE, cada trimestre.

Ingreso anual para Seguridad

Anualmente los dos principales partidos recogen en su presupuesto el monto total de la subvención para gastos de Seguridad. En el año 2025, el PSOE percibió 761.000 euros en total sumando los cuatro trimestres, según los últimos presupuestos internos del partido socialista. Los últimos presupuestos publicados por el PP son los de 2024, y muestran que recibieron un total de 969.000 euros.