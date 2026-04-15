Anne Hathaway reflexiona sobre la dictadura chilena y la libertad de expresión: “Muchas personas pagaron un precio demasiado alto”

La actriz Anne Hathaway ha entregado una profunda reflexión sobre las restricciones a la libertad de expresión durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). La estadounidense ha analizado la historia del país sudamericano durante la promoción de la película El diablo viste de Prada 2 (El diablo se viste a la moda, en América Latina), la secuela del exitoso filme de 2006, en el que interpreta a la novata periodista Andy Sachs.

Hathaway ha hablado sobre el asunto junto a su colega, Meryl Streep, quien la ha acompañado en una entrevista al canal de televisión chileno Mega. Durante la conversación, Hathaway ha repasado las dificultades de la labor periodística en un contexto de restricciones y de autoritarismo. Fue en ese diálogo en el que abordó la situación del país sudamericano. “Claramente debo tener en consideración que estoy hablando con una periodista de Chile, para saber cómo la libertad de expresión fue vulnerada en su país. No quiero decir a la ligera sí, sigan hablando, porque sé que muchas personas en Chile pagaron un precio demasiado alto por luchar por el derecho a la libertad de expresión”, ha dicho la actriz.

La protagonista de El diablo viste de Prada 2 también ha mencionado el estado actual de la libertad de expresión, con alusiones indirectas a su país natal, donde la Administración de Donald Trump ha sido criticada por las presiones en contra de sus críticos, como el presentador Jimmy Kimmel. “Debemos aferrarnos con fuerza a mantenernos unidos y tener claro en qué lugar de la historia quieres estar, y hacer todo lo que se pueda. Hablar lo más fuerte que se pueda mientras sea seguro”, ha manifestado.

Meryl Streep se ha sumado a la declaración de su compañera con una comparación adicional a la situación que vivió Chile durante la dictadura con los problemas actuales de Estados Unidos. La ganadora de tres premios Oscar ha dicho que muchas personalidades públicas en su país, incluidas algunas autoridades, se han inhibido de expresar sus opiniones de manera libre. “Creo que las personas que tienen cargos de responsabilidad o en el Gobierno no están levantando la voz... ese es su trabajo, nosotros confiamos en ellos. Pero ellos tienen miedo por su integridad física y eso es algo que nadie esta hablando públicamente. Tú [Hathaway] acabas de mencionar lo que pasó en Chile, y nosotros lo tomamos como una advertencia para los estadounidenses”, ha dicho Streep.

Tras el golpe de Estado de 1973, que puso fin al Gobierno del presidente socialista Salvador Allende (1970-1973), los militares avanzaron en la imposición de una fuerte censura en contra de los medios de comunicación críticos u opositores. Aquello se reflejó en el cierre de múltiples diarios, radios y revistas. La persecución también se extendió hacia otras expresiones como el teatro, el cine y la televisión.

El impacto de la dictadura de Pinochet en la libertad de expresión de los chilenos cruzó las fronteras del país sudamericano. En 1987, un grupo de actores fue amenazado con ser expulsados del territorio nacional tras ser acusados por el régimen de ser “testaferros del marxismo internacional”. Este acto intimidatorio fue conocido por varias estrellas de Hollywood, que manifestaron su solidaridad con los artistas locales. Uno de los actores internacionales que encarnó los gestos de apoyo fue Christopher Reeve, reconocido por su interpretación de Superman en la versión cinematográfica de 1978. Reeve, que llegó a Santiago gracias a la gestión del escritor Ariel Dorfman, permaneció en el país por 72 horas y encabezó un masivo acto en el garage Matucana, un espacio cultural ubicado en el sector céntrico de la capital chilena.

La historia de la dictadura chilena también ha permanecido viva en todo el mundo gracias a la voz del actor Pedro Pascal, que salió del país cuando era un bebé debido al exilio de sus padres. En febrero de 2023, durante su monólogo en el programa Saturday Night Live, Pascal relevó la condición de su familia como perseguida política del régimen militar. “Nací en Chile y nueve meses después mi familia tuvo que escapar de Pinochet”, dijo el actor ante los televidentes.