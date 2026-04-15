Magyar anuncia que cerrará los informativos de los medios públicos de Hungría hasta que dejen de ser “propaganda” de Orbán

Péter Magyar habla con los periodistas antes de reunirse con el presidente de Hungría, Tamas Sulyok, este miércoles en Budapest.

El vencedor de las elecciones insta al presidente a dimitir y afirma que las reuniones con la UE para desbloquear fondos comenzarán incluso antes de formar Gobierno

El ganador de las elecciones del pasado domingo en Hungría, Peter Magyar, ha anunciado este miércoles que, en cuanto tome posesión como primer ministro y forme Gobierno, suspenderá temporalmente la emisión de informativos en los medios de comunicación públicos, que, según numerosos analistas nacionales e internacionales, se habían convertido en los últimos años en portavoces del Ejecutivo de Viktor Orbán. Magyar ha asegurado que reestablecerá la libertad de prensa pero ha precisado que, mientras esos medios sigan difundiendo “propaganda”, no podrán emitir informativos.

El partido Tisza del conservador Péter Magyar (un antiguo colaborador de Orbán hasta que rompió con él hace tres años) obtuvo el domingo una victoria aplastante —52% del voto, dos tercios de los escaños—, poniendo fin a 16 años consecutivos de Gobierno del ultranacionalista y prorruso Viktor Orbán. En ese tiempo, Orbán se convirtió en un referente de la ultraderecha mundial.

“Todo húngaro merece unos medios de comunicación públicos que difundan la verdad”, ha dicho Magyar durante una entrevista conjunta en M1 y Kossuth Radio, la televisión y radio públicas, donde Orbán era invitado semanalmente mientras que los políticos de la oposición rara vez podían intervenir. De hecho, Magyar llevaba año y medio sin ser entrevistado allí.

“Después de formar Gobierno, una de las primeras medidas será suspender el servicio de noticias de este medio propagandístico”, ha anunciado el líder de Tisza, en medio de una considerable tensión con el entrevistador. Los informativos de los medios públicos húngaros, ha añadido Magyar, han funcionado en estos tres lustros de una manera “que le habría encantado a Goebbels [ministro de Propaganda de de Hitler en la Alemania nazi] y a Corea del Norte”.

“Necesitaremos algo de tiempo para aprobar una nueva ley de medios, crear una nueva autoridad de medios y establecer las condiciones profesionales para que los medios estatales cumplan con su función”, ha apuntado el futuro primer ministro. Después de la entrevista, ha escrito en la red social X: “Acabamos de presenciar los últimos días de una máquina de propaganda. Tras la formación del Gobierno de Tisza, suspenderemos los servicios informativos de los medios públicos hasta que se restablezca su carácter de servicio público”.

Peter Magyar (a la izquierda) y el presidente de Hungría, Tamas Sulyok, este miércoles en Budapest.

Nada más salir del plató, Magyar se ha dirigido a la sede de la presidencia de Hungría para reunirse por primera vez con Tamás Sulyok, presidente del país, que es quien le encargará la formación del Gobierno. Allí, el vencedor de los comicios ha instado a Sulyok a dimitir inmediatamente, por considerarlo una marioneta del régimen anterior.

“No es digno de representar la unidad de la nación húngara. No está capacitado para servir como guardián de la legalidad. No está capacitado para servir como una autoridad moral o un modelo a seguir. Tras la formación del nuevo Gobierno, Tamás Sulyok debe dejar el cargo de inmediato”, ha escrito Magyar en X.

“Le dije que, si no renuncia, usaremos nuestro mandato para enmendar la Constitución [y forzar esa dimisión]”, ha remarcado el dirigente. Según ha contado él a la prensa, Sulyok le ha respondido que “considerará” sus argumentos. El presidente sí ha avanzado en Facebook que, “en vista del resultado electoral”, encargará a Magyar la formación del Gobierno.

El cargo de presidente en Hungría —que no tiene prácticamente compentencias de peso— es de designación parlamentaria; si Sulyok dimite, sería la nueva Cámara, ya con la amplísima mayoría de Tisza, la que elegiría al siguiente. Hace dos años, cuando la anterior presidenta, Katalin Novak, dimitió por un escándalo en un caso de indulto, Hungría estuvo varias semanas sin presidente.

Péter Magyar aspira a tener listo su Ejecutivo antes del 12 de mayo. Y, en su comparecencia este miércoles ante la prensa, ha afirmado que las conversaciones informales con la UE para negociar el desbloqueo de fondos europeos para Hungría —que Bruselas mantenía congelados por la deriva antidemocrática de Orbán— comenzarán incluso antes de que el nuevo Gobierno esté en marcha, porque los plazos para recuperar esos fondos “son muy ajustados”: Bruselas debe decidir antes del mes de agosto.

Trump: “Es un buen hombre”

El triunfo arrollador de Magyar ha supuesto un varapalo para la Administración estadounidense de Donald Trump, que tenía en Orbán un fiel aliado y le había apoyado públicamente —hasta el punto de que el vicepresidente J. D. Trump acudió a Budapest en la recta final de campaña y Trump anunció ayuda económica a Hungría si Orbán ganaba—.

Este miércoles, Trump ha elegido un tono conciliador con el futuro primer ministro: en una conversación con el periodista del canal ABC Jonathan Karl que este mismo ha desvelado en redes sociales, el presidente de EE UU ha afirmado que Péter Magyar es un “buen hombre” y ha augurado que “hará un buen trabajo” al frente de Hungría.