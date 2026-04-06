Vídeos de ajedrez | El romántico Alexánder Alekhine a los 20 años
Un campeón del mundo de vida novelesca produce en 1912 una obra de arte propia del siglo XIX, con espectaculares sacrificios
Alexánder Alekhine (la transliteración correcta del cirílico sería Aliojin; 1892-1946) es para muchos uno de los campeones del mundo más interesantes desde el punto de vista de la calidad de sus partidas y su virtuosismo táctico; su cerebro recordaba a un volcán en erupción. Y no hay duda alguna de que su vida es una de las más novelescas o cinematográficas de la historia del ajedrez. De hecho, ya hay al menos dos novelas inspiradas en ella: La diagonal Alekhine, de Arthur Larrue; y Teoría de las sombras, de Paolo Maurensig.
Varias de sus mejores partidas se incluyeron en esta colección durante sus primeros años. Una de ellas está entre las candidatas a ser reconocidas como la más bella de la historia. Pero su producción de hermosura fue enorme, como se aprecia en la de este vídeo, que corresponde a su juventud. Los aficionados que conozcan las más brillantes del siglo XIX verán con claridad la influencia del estilo romántico en Alekhine. Pero esa conexión no reducirá su nivel de gozo cuando la observen.
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