La Generalitat Valenciana propone que todo el profesorado de segundo de Bachillerato sea servicio mínimo por la EBAU

Manifestación durante la huelga convocada el pasado 31 de marzo por los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT para exigir la recuperación del poder adquisitivo perdido y la reducción de ratios de alumnos y de burocracia en la educación valenciana.

La Consejería de Educación ha enviado a los representantes sindicales la propuesta de servicios mínimos para la huelga indefinida convocada a partir del 11 de mayo en la enseñanza no universitaria de la Comunidad Valenciana y en ella establece que todo el profesorado de 2º de Bachillerato tenga esta consideración y cumpla la totalidad de su horario para garantizar el acceso a la EBAU. Los sindicatos integrantes del comité de huelga han calificado de “abusivos” estos servicios mínimos.

El departamento de Educación negociará este martes su propuesta con el comité de huelga, a los que plantea que en todos los centros públicos de la Generalitat haya una persona responsable del equipo directivo, con exclusión de actividades lectivas. En Infantil y Primaria, deberá haber un docente por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada cuatro unidades.

En los centros específicos de Educación Especial, habrá dos educadores o educadoras de educación especial por cada cinco unidades, y en los centros donde se imparte ESO, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanza de idiomas y enseñanzas artísticas, un profesor o profesora por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada diez unidades.

En los centros con internado, además de los servicios establecidos según la tipología del centro, se prestarán los servicios propios de los días festivos.

Educación quiere que el profesorado que imparte clase en segundo de Bachillerato cumpla la totalidad de su horario lectivo para garantizar que el alumnado de este nivel pueda ser evaluado y calificado correctamente, con vistas a su acceso a la EBAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad).

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha subrayado que “una alteración de las evaluaciones finales en este curso podría limitar de forma irreparable la igualdad de oportunidades del alumnado. La prioridad son los alumnos y alumnas de segundo de Bachillerato. No podemos permitir que una situación de huelga comprometa su derecho a ser evaluados en igualdad de condiciones. Con esta medida no pretendemos limitar el derecho de huelga del profesorado, que respetamos plenamente, sino garantizar que ningún estudiante quede desprotegido en un momento tan decisivo de su vida.”

McEvoy ha insistido en que los servicios mínimos fijados para este colectivo tienen un alcance muy concreto y delimitado: “Este es un momento crítico e irrepetible en la trayectoria educativa de estos jóvenes. Una alteración de sus evaluaciones finales podría cerrarles puertas que ya no podrán volver a abrirse este curso. La Generalitat Valenciana tiene la obligación de estar a su lado y garantizar que el sistema no les falla cuando más nos necesitan”.

La propuesta es para el STEPV, CSIF, CC OO y UGT “claramente abusiva” porque afecta “a la totalidad del profesorado de una etapa educativa” y porque “obliga a ese profesorado a evaluar el alumnado, una tarea que no corresponde a los servicios mínimos”, según un comunicado conjunto.

“Si se decreta así, el profesorado de segundo de Bachillerato estará obligado a impartir su horario completo, sea en segundo de Bachillerato o en cualquier otro curso de la ESO. Y además, durante todos los días que dure la huelga indefinida, independientemente de si ese día hay evaluación o no”, han señalado. Consideran que con esa medida “se está impidiendo el derecho legítimo y constitucional a hacer huelga de este profesorado”.

En este sentido, han asegurado que el comité de huelga “rechaza radicalmente esta propuesta y no dudará en impugnarla de forma cautelarísima por abusiva si la Consejería decreta finalmente estos servicios mínimos”.

“Esta propuesta es totalmente desmesurada y evidencia el estado de nerviosismo de la Conselleria de Educación ante la convocatoria de huelga, y manifiesta una carencia total de respeto de los derechos del profesorado”.