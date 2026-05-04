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Comunidad Valenciana
Sucesos

Detenido un hombre de 26 años por apuñalar mortalmente a otro en una peluquería de València

El grupo de homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación

Agentes de la Policía Nacional trabajan en el lugar donde un hombre de 26 años ha apuñalado mortalmente a otro en un comercio del barrio de Russafa alrededor de las 14 horas de este lunes.Manuel Bruque (EFE)
EFE
Valencia -
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La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 26 años en València por apuñalar mortalmente a otro en una peluquería y barbería del distrito de Russafa alrededor de las dos de la tarde de este lunes, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana en un comunicado. Tanto el presunto autor del homicidio como la víctima trabajaban en el mismo establecimiento.

El crimen —la víctima ha sido agredida con un arma blanca— se ha cometido en el número 34 de la carretera de la Fuente de San Luis, cerca del cruce con la avenida Doctor Waksman, por causas que todavía se investigan.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat Valenciana ha enviado al lugar de los hechos a una unidad del SAMU, cuyos especialistas han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada a la víctima, aunque sin éxito.

Agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se han hecho cargo de las investigaciones y efectivos de Policía Científica han realizado una inspección ocular.

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