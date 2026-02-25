Mercadona reparte 780 millones de beneficios entre sus 112.000 trabajadores

Mercadona ha anunciado que destina un total de 1.000 millones a “mejorar el poder adquisitivo” de sus 112.000 trabajadores a través de diferentes iniciativas, según ha informado la cadena de supermercados en un comunicado. La enseña de Juan Roig ha repartido este miércoles una prima por objetivos de 780 millones de euros de parte de sus beneficios. A ello se suma un incremento salarial, con un impacto de 125 millones, y la mejora de la jornada laboral, estimada en otros 100 millones de euros.

Respecto a la prima, se trata de dos abonos, uno entre aquellos empleados con menos de cuatro años en la empresa, y de tres mensualidades a los que superan esta antigüedad, que representan el 70% de la plantilla, y que han recibido hoy 7.250 euros netos, correspondiente a los 5.400 euros en concepto de variable más su nómina mensual.

También se ha realizado una subida salarial para compensar el incremento del IPC de un 2,9% en España y del 2,2% en Portugal, que implica 125 millones de euros al año, según las cifras aportadas por Mercadona en una nota de prensa.

Además, el pasado mes de diciembre la cadena de supermercados mejoró la jornada laboral de sus empleados con la ampliación del período de vacaciones en una semana más, con lo que pasó de los 30 a los 37 días actuales. Una medida, en vigor desde este ejercicio tanto en España como en Portugal, que supone una mejora en la jornada de los trabajadores y tiene un coste anual de 100 millones de euros, según la empresa.

Mercadona ha señalado que estas iniciativas “representan un esfuerzo conjunto” de más de 1.000 millones de euros. Según la compañía, este “compromiso” ha logrado que la cadena de supermercados incremente en 2025 su productividad y su gestión, y alcance sus mejores datos históricos en rentabilidad y cuota de mercado.