¿Por qué Mercadona dará más vacaciones y una paga extra de un mes a sus empleados?

En 2026, los trabajadores de la cadena de supermercados pasarán a tener 37 días de vacaciones al año

Madrid -
La cadena de supermercados Mercadona ha anunciado este viernes dos mejoras en las condiciones de sus aproximadamente 111.000 trabajadores de cara a 2026. Su plantilla tendrá una paga extra y más días de vacaciones.

En concreto, tal y como se detalla en esta información, los empleados de Mercadona disfrutarán de siete días más de vacaciones, pasando el total de 30 a 37. Por otra parte, la compañía abonará el próximo mes de marzo una paga extraordinaria equivalente a una mensualidad completa para todos los empleados que se sumará a la retribución variable, de una o dos mensualidades, dependiendo de la antigüedad de cada trabajador y a la subida del 8,5% de los sueldos que ha acometido este año.

Varios motivos explican este movimiento, pero principalmente, son dos: la buena marcha económica de la empresa y su estrategia de gestión del personal. Sobre lo primero, en 2024, últimas cuentas que se conocen de la entidad, la compañía experimentó un crecimiento de los beneficios del 37% hasta 1.384 millones de euros. Sus ventas repuntaron un 9% respecto al año anterior, quedando en 38.800 millones con IVA y 35.605 millones netas de impuestos. Esta cantidad supuso una nueva cifra récord en sus casi 50 años de trayectoria.

En referencia a la forma de gestionar su plantilla, la compañía presidida por Juan Roig ha explicado a través de un comunicado que, con este movimiento, pretende que todos sus trabajadores “estén comprometidos y satisfechos al 100%” para así aumentar la calidad de los puestos de trabajo y la eficiencia conjunta.

Según detalló la empresa en una nota de prensa del pasado mes de mayo, en el primer año de trabajo en Mercadona, para una jornada de 40 horas semanales el salario es de 1.685 euros brutos al mes. Con más de 4 años de antigüedad asciende a un total de 2.280 euros brutos al mes. Los sueldos varían con la antigüedad, en función del puesto y de los incentivos por productividad.

