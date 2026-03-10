Unos 5.000 transportistas protestan frente al Ministerio de Transportes para reclamar el anticipo de su jubilación

“¿Si no hay respeto, habrá?“, preguntaban desde el escenario los organizadores de la protesta de este martes por la mañana frente al Ministerio de Transportes. ”¡Huelga!“, contestaban a gritos los transportistas, en torno a 5.000 según los convocantes, reunidos en Madrid. ”¿Si no hay coeficientes reductores, habrá?“, insistían desde la tarina. ”¡Huelga!“, repetían los manifestantes. La reclamación de esa herramienta, los coeficientes reductores —mediante los cuales un periodo trabajado cuenta como un lapso más largo, de manera que se accede antes al retiro—, es la que justifica la protesta ante el ministerio. Hace ya casi cinco meses que patronales y sindicatos del sector presentaron la solicitud para conseguir los coeficientes con la nueva vía activada por el Gobierno, en la que se toman en cuenta las bajas y la siniestralidad en cada actividad, y con esta protesta intentan presionar a la Seguridad Social para que les dé una respuesta afirmativa.

“¡Queremos llegar vivos al final de nuestras carreras profesionales!”, insistían los sindicalistas que arengaban a los manifestantes, trabajadores de uno de los sectores con más siniestralidad de la economía española. A lo largo del año pasado murieron 93 transportistas durante su jornada y otros 19 de camino a su puesto de trabajo. Solo la construcción (164 en jornada y 14 in itinere) supera este volumen de fallecimientos. “¡Si no ganamos los coeficientes en los despachos, los vamos a ganar en la calle!”, arengaban micrófono en mano los organizadores de la protesta, de CC OO y UGT.

Los jefes sectoriales de ambos sindicatos han insistido en la urgencia de anticipar el retiro para los conductores profesionales. “Exigimos los coeficientes reductores en transporte de mercancías (camioneros y conductores de furgonetas, los que más siniestralidad sufren) y de viajeros (autobuses). Es un procedimiento lleno de obstáculos y estamos ante los días clave de la resolución que el Ministerio de Seguridad Social tiene que realizar”, ha indicado el representante de CC OO, Francisco Vega.

Diego Buenestado, de UGT, ha considerado que “un trabajador de 67 años de este sector no puede estar ni conduciendo un autobús ni un transporte de mercancías, no solo por el riesgo que supone para él, sino por seguridad vial”. “Es sentido común”, ha agregado el sindicalista. Vega ha comentado que, pese a que la Seguridad Social está estudiando su petición, protestan porque “las solicitudes llevan registradas desde el mes de octubre y estamos a marzo, y el reglamento establece seis meses (para que la Administración conteste); es una lentitud aplastante”. Han pasado unos cinco meses.

“Exigimos que emitan una resolución favorable a la aplicación de coeficientes reductores”, antes de protestar por la concesión para otros colectivos sin un estudio como el que se desarrolla para ellos. Entre esas actividades están los bomberos y los agentes forestales, que lograron el anticipo del retiro por decreto. También generó un gran enfado en otros sectores la puesta en marcha del procedimiento para los sanitarios aéreos por una enmienda de Junts.

La Seguridad Social indica que está trabajando con intensidad para dar respuesta a los transportistas y que la interlocución es constante y al más alto nivel. “Estamos en el proceso de depurar información y realizar los informes oportunos para seguir adelante con el procedimiento establecido. Desde la Seguridad Social se han mantenido diversos contactos y reunión es con este colectivo donde se ha intentado detallar cómo evoluciona el procedimiento y solucionar las consultas que han surgido”, indican desde el departamento de Elma Saiz.

Protesta sindical frente al Ministerio de Transportes. Marcos Villaoslada (EFE)

Coeficientes reductores

El otro gran sector que ha pedido los coeficientes con esta nueva vía es la construcción, que cumplimentó el expediente en julio. Junto al transporte, son unos 1,6 millones de trabajadores para los que los sindicatos reclaman un anticipo en la jubilación, dada la penosidad de sus actividades. La Seguridad Social viene advirtiendo de que esta es una herramienta “quirúrgica”, que no se va a adelantar la jubilación en sectores al completo, y que la concesión se limitará a los puestos más penosos (los de mayor esfuerzo físico, que llevan más bajas y siniestralidad aparejada).

La petición del transporte tiene el aval tanto de los sindicatos como de las patronales sectoriales, pese al aumento del coste en cotizaciones que la concesión implicaría para los empresarios. Las principales patronales del sector se comprometieron con esta reclamación sindical en octubre de 2024, para evitar una huelga. La solicitud de la construcción solo tiene el respaldo de los sindicatos.

La cautela del ministerio tiene el telón de fondo de un sistema de pensiones bajo enorme presión, con prestaciones cada vez más altas (por los mejores sueldos de quienes se jubilan y la recuperación de la revalorización con el IPC) y más numerosas (por la jubilación del baby boom).