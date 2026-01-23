México: un destino de moda a la conquista del mundo

El país socio de la feria redobla el envite por la sostenibilidad y la diversidad. Este año acogerá el Mundial de Fútbol junto a Estados Unidos y Canadá

De enero a octubre de 2025, México dio la bienvenida a 79,3 millones de viajeros internacionales —un 13,6% más que durante el mismo periodo de 2024—, según informa la Secretaría de Turismo del Gobierno mexicano, Sectur; pernoctaron más noches y dejaron más dinero —un 6,5% más, hasta los 28.218 millones de dólares— en el territorio. En paralelo, atendió a 92,6 millones de turistas nacionales, un 3,3% más que el año anterior. Los buenos datos consolidan al país socio de Fitur 2026 como sexto receptor de visitantes internacionales del mundo, y con aspiraciones de auparse al quinto puesto. Este verano será sede del Mundial de Fútbol, junto a Estados Unidos y Canadá, e Iberia ha anunciado que el 2 de junio abrirá una nueva ruta entre Madrid y Monterrey, ciudad que acogerá varios partidos de la fase de grupos y una eliminatoria; arrancará con tres frecuencias semanales (martes, viernes y sábados).

Durante la presentación de Fitur 2026, Miguel Aguiñiga Rodríguez, titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística de la Secretaría de Turismo de México, manifestó que su país acudía “a una de las vitrinas turísticas más grandes del mundo” no solo a mostrar destinos, sino a “compartir una visión clara de hacia dónde queremos llevar el turismo mexicano, y cómo queremos seguir colaborando con el mundo”. Hizo un repaso por la diversidad, desde las playas del Caribe mexicano hasta el valle de Guadalupe, pasando por la propia Ciudad de México, las zonas arqueológicas o las rutas culturales y de naturaleza. Mencionó estados como Oaxaca, con su patrimonio gastronómico y cultural; o los Cabos, en Baja California Sur, epicentro natural que apuesta por la sostenibilidad.

El país norteamericano lleva como bandera su pluralidad y su diversidad cultural: la Guelaguetza de Oaxaca, la Danza de los Viejitos de Michoacán, una gastronomía reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y la sostenibilidad como hoja de ruta “indispensable para asegurar la competitividad de nuestra industria turística en las próximas décadas”, aseguran desde Sectur. El enfoque responde a los imperativos de preservar recursos naturales y culturales como base de la experiencia turística; de generar desarrollo económico inclusivo para comunidades locales y pueblos originarios, poniendo en valor su cultura, saberes y formas de vida, y en tercer lugar, responder a la demanda global de viajeros conscientes, que buscan experiencias responsables con el entorno y las comunidades que visitan.

Vista de la Catedral Metropolitana de Ciudad de México, en el Zócalo. Jakub Porzycki (NurPhoto / Getty Images) (EL PAÍS)

Por este hueco asoman, además de los circuitos y destinos tradicionales, y del sol y playa, segmentos emergentes como el turismo comunitario que Aguiñiga Rodríguez valoró como herramienta de justicia histórica y social. “Desde la Secretaría de Turismo hemos establecido instrumentos clave como la Política Nacional de Turismo Comunitario y la Guía Nacional de Experiencias Turísticas Comunitarias, que orientan un modelo en el que las comunidades, cooperativas y prestadores locales son actores centrales del desarrollo turístico”, exponía Sectur unos días antes de cita en Ifema. “Estos alineamientos permiten estructurar y fortalecer experiencias que van desde rutas culturales y gastronómicas hasta propuestas de naturaleza, destinos menos conocidos y Pueblos Mágicos, siempre con respeto a la identidad, los saberes y las dinámicas locales”, completó Aguiñiga.

Destinos por descubrir, rutas gastronómicas, turismo comunitario, de naturaleza, deportivo o cultural, programas como Pueblos Mágicos… Existe un afán unánime por reforzar la presencia de México ante operadores, medios y viajeros internacionales. Para ponerlo en el mapa, en negrita y subrayado, “como destino auténtico, seguro” y lleno de experiencias que sería imposible vivir en ningún otro lugar del planeta. Por eso, el país entero se está volcando en Fitur 2026, según destaca Rodrigo Hurtado, director operativo de Creaturismo, que es la empresa encargada de crear y gestionar su estand, en el pabellón 3. Sus 1.780 metros cuadrados de superficie lo convierten no solo en el más grande del pabellón de las Américas, sino en el mayor de los que ha construido México para Fitur en toda su historia.

A él se suman 594 metros cuadrados adicionales, en el pasillo central de Ifema, para activaciones varias: gastronomía, artesanía, promoción de destinos, tradiciones, danzas, arte popular. Además de 23 propuestas en lugares emblemáticos de Madrid —Casa de América y el Instituto Cultural de México en España, entre otros—, algunas programadas para los días previos a la feria: una jornada de mariachi organizada por Jalisco, un taller de tallado de máscara, una muestra de Taco Guerrero, una celebración por el centenario del nacimiento del gran José Alfredo Jiménez. “Estamos preparados para encabezar una de las participaciones más relevantes en la historia de la feria”, enfatizan desde Sectur.

Ruinas de la zona arqueológica de Tulum, al sur de la Riviera Maya. getty images (EL PAÍS)

El escaparate perfecto

“Es una oportunidad histórica para proyectar al país en uno de los principales escaparates del turismo mundial”, insisten desde Sectur. Para mostrar lo que está logrando un sector turístico “cada vez más diversificado, resiliente y estratégico para el desarrollo económico y social de México”, remachan. “Ser país socio de Fitur 2026 nos coloca en una posición privilegiada para consolidar alianzas, atraer inversión y posicionar a México como un referente global de turismo sostenible, diverso y de calidad”, prosiguen desde la Secretaría de Turismo mexicana. “En Madrid mostraremos un país moderno, diverso, creativo y abierto al mundo, con una oferta turística que evoluciona sin perder su esencia”.

El México del presente y el futuro —“Más allá de las postales”, en palabras de Aguiñiga Rodríguez—, apuesta por un turismo “más innovador, más profesional y más sostenible”, según insistió en la presentación de Fitur 2026. “Crecer no es solo recibir más visitantes sino crear mayor valor añadido, distribuir los beneficios y proteger todo aquello que nos hace únicos”, argumentó. Para el portavoz de Sectur, los aprendizajes de la pandemia han llevado al destino a consolidar un modelo que prioriza la seguridad, la confianza y la sostenibilidad; y que pone a las personas en el centro.

La Secretaría de Turismo del país norteamericano defiende una visión de “prosperidad compartida”, donde el turismo genera beneficios para comunidades, destinos y visitantes, fortaleciendo el desarrollo regional y la cohesión social. “México se consolida como un referente turístico global, gracias a su compromiso con la sostenibilidad, la inversión estratégica y la hospitalidad de su gente”, abunda. “Les invito a descubrir mi país, a dialogar con su gente, a compartir lo mejor de su esencia y a construir juntos el futuro del turismo global. Porque México está de moda”, concluyó Aguiñiga.

Danzas tradicionales en el estand de Jalisco, durante la presente edición de Fitur 2026. Pablo Monge

El 12 de enero, cuando tuvo lugar la rueda de prensa de Fitur 2026, y unos días después de la entrevista —por videollamada— con Rodrigo Hurtado, tres empresas comenzaban las obras del estand de México en el recinto de Ifema. Las tres secciones en las que está dividida su superficie se han decorado con guiños al turismo comunitario. Tratan de abarcar la complejidad y la diversidad del destino, pero no es un pabellón temático, explicaba entonces Hurtado, sino un espacio para generar negocio, que no se olvida de los momentos de ocio. Da cabida a casi 190 expositores de 32 destinos: 31 estados más la Ciudad de México. “Toda la cadena de valor del sector turístico, de todos los estados, estará presente”, resaltaba.

“Lo ideal sería terminar el estand el día anterior al inicio de la feria, pero por experiencia lo normal será que finalicemos la misma noche previa a la inauguración”, comentaba hace unos días con una media sonrisa. Acabado con urgencia o no, el expositor está siendo el epicentro de la delegación mexicana, formada por casi 1.000 personas. “No es solo un número récord, es el reflejo del alma unida de México, que llega a Madrid para mostrar al mundo su inmensa riqueza y su inigualable potencial turístico”, manifestó Aguiñiga ante la presa. Recibe al visitante con una enorme pantalla en constante exhibición de contenido turístico sobre el país. “La idea es que tanto el público profesional como el general se vaya con la sensación de que quiere viajar a México en sus próximas vacaciones”, concluía Hurtado.