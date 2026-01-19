Pueblos Mágicos fuera del radar: destinos que conservan su encanto y son un oasis local

Huamantla, Tlaxcala - En las faldas del volcán La Malinche se encuentra Huamantla, famoso por sus tapetes de aserrín que, durante el mes de agosto, se expanden a lo largo de 10 kilómetros sobre sus calles principales y el atrio de la Basílica de la Caridad. Desde 2007 se le considera Pueblo Mágico y otros de sus distintivos son el templo, exconvento y parroquia de San Luis Obispo; el Museo Nacional del Títere Roseta Aranda y su feria.

NurPhoto via Getty Images