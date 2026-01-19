Pueblos Mágicos fuera del radar: destinos que conservan su encanto y son un oasis local

9 fotosPueblos MágicosPueblos Mágicos fuera del radar: destinos que conservan su encanto y son un oasis localEstos son algunos de los 177 destinos de interés cultural únicos reconocidos como Pueblos Mágicos en MéxicoJoaquín PatiñoMéxico - 19 ene 2026 - 10:30CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLoreto, Baja California - Aquí se estableció la primera ciudad colonial española en el Estado fronterizo con Estados Unidos. Además de su riqueza histórica, Loreto ofrece a sus visitantes imponentes paisajes naturales e islas con una diversidad de flora y fauna endémicas. Resaltan dos sitios arqueológicos: La Pingüica y Cuevas Pintas, lugares en los que se pueden apreciar pinturas rupestres.Michael Melford (Universal Images Group via Getty Images)Cuetzalan, Puebla - Este Pueblo Mágico se ubica en la Sierra Norte entre bosques con niebla, cafetales, cascadas, cuevas, grutas, helechos gigantes y el sitio arqueológico totonaco de Yohualichan, que en náhuatl significa “La casa de la noche”. Algunos de sus atractivos son la parroquia de San Francisco de Asís, el mercado de artesanías Matachiuj y la cascada Cola de Caballo.Jeremy Woodhouse (Getty Images)Aculco, Estado de México - Según documentos del siglo XVIII, el poblado de Aculco fue fundado en 1522. Es reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Reside entre montañas, peñas y cascadas; su clima es fresco, en ocasiones semifrío y subhúmedo. Algunos atractivos son la cascada La Concepción y Tixhiñu, la presa de Ñadó y el santuario del Señor de Nenthé.Gerardo Huitrón (Getty Images / iStockphoto)Tzintzuntzan, Michoacán - La antigua capital del imperio Purépecha, cuyo nombre significa "lugar de colibríes", se encuentra en una planicie frente al lago de Pátzcuaro. Sus habitantes fabrican diversas artesanías como adornos, lámparas, mesas, y sillones de tule, conocido también como "chuspata". Su alfarería tradicional es una de las características que hace famoso a Tzintzuntzan.Miguel Tovar (LatinContent via Getty Images)Huamantla, Tlaxcala - En las faldas del volcán La Malinche se encuentra Huamantla, famoso por sus tapetes de aserrín que, durante el mes de agosto, se expanden a lo largo de 10 kilómetros sobre sus calles principales y el atrio de la Basílica de la Caridad. Desde 2007 se le considera Pueblo Mágico y otros de sus distintivos son el templo, exconvento y parroquia de San Luis Obispo; el Museo Nacional del Títere Roseta Aranda y su feria.NurPhoto via Getty ImagesMineral de Pozos, Guanajuato - Fue un importante pueblo minero y centro de extracción de plata. Desde su fundación en el siglo XVIII, los pobladores de este sitio lo abandonaron en dos ocasiones, durante la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera. Originalmente, fue un asentamiento nómada para tribus chichimecas, huachichiles, copuces, guaxabanes y pames. El jardín botánico Arroyo Seco, la antigua escuela de Mineral de Pozos y la facilidad para observar una lluvia de estrellas son de sus principales atractivos. GummyBone (Getty Images)Pantanos de Centla, Tabasco - Es el área de humedales más extensa en Norteamérica y funge como refugio y zona de reproducción para una amplia población de aves acuáticas migratorias. En 1995, fue inscrita en la Lista de Humedales de Importancia Internacional. La vasta extensión de este lugar, de más de 300.000 hectáreas, aloja 19 sitios arqueológicos; algunas de estas ruinas pertenecen al periodo del Posclásico (entre los años 900 y 1520). Juan Ramon Ariza Rodriguez (Getty Images)Tlaquepaque, Jalisco - Algo que distingue a este Pueblo Mágico es la manufactura de todo tipo de artesanías, como alfarería, barro, hilados, latón, madera, papel maché, piel, cerámica, vidrio soplado y estirado, entre otros. Esta zona fue gobernada por la reina totonaca Cihualpilli Tzapotzinco del señorío de Tonalá. En 1530, la ciudad tomó el nombre de San Pedro y en 2010, recuperó el nombre completo de San Pedro TlaquepaqueJeremy Woodhouse (Getty Images)Xilitla, San Luis Potosí - Este lugar en la Huasteca combina la riqueza natural con un poco de surrealismo. El poeta y escultor botánico Edward James creó un jardín escultórico en la década de 1960. Xilitla combina una abundante oferta de naturaleza (cascadas, pozas, selva), cultura indígena (nahua, teenek) y colonial (exconvento San Agustín, uno de los edificios más antiguos de San Luis Potosí). Uno de sus sitios emblema es el Sótano de Tlamaya, una cueva vertical considerada de las más profundas de Norteamérica. Adam Wiseman (Getty Images)