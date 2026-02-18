La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, deja su cargo

La secretaria adjunta del DHS es una de las mayores defensoras de la línea dura de las políticas migratorias de la Administración de Trump

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, una de las mayores defensoras de la política migratoria de la Administración de Donald Trump, deja su cargo. Con el título de secretaria adjunta del departamento, McLaughlin fue durante un año el rostro de la línea dura del Gobierno del republicano, con frecuentes apariciones en las cadenas de televisión, principalmente en la Fox, y activa en las redes sociales, donde se enfrentó a menudo a los periodistas.

En su papel como portavoz, McLaughlin defendió las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo cualquier circunstancia, incluso cuando agentes migratorios mataron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, en Minneapolis en dos incidentes distintos en enero. La portavoz fue muy criticada por haber calificado de “terroristas domésticos” a la poeta y al enfermero que murieron cuando protestaban por la brutalidad con la que se produjeron las redadas migratorias en Minnesota durante el megaoperativo del Gobierno en la ciudad demócrata. Sus contundentes declaraciones, en las que culpaba a ambos de sus muertes, fueron puestas a prueba por las informaciones reveladas posteriormente y la publicación de los videos que grabaron los testigos.

Al confirmar la decisión de McLaughlin en una publicación en X el martes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, citó su “excepcional dedicación, tenacidad y profesionalismo” y dijo que “ha desempeñado un papel fundamental en el avance de nuestra misión de proteger la patria y mantener a los estadounidenses a salvo”.

McLaughlin anunció que será reemplazada por su adjunta, Lauren Bis, y el equipo de asuntos públicos del DHS incorporará a Katie Zacharia, invitada frecuente de Fox News.

Durante su tiempo como portavoz, el DHS no ha publicado datos detallados de las detenciones de migrantes realizadas por el ICE y la Patrulla Fronteriza, y los mensajes del departamento se han limitado a dar publicidad de las personas arrestadas que han cometido algún delito, una minoría que, según varias fuentes, se limita al 25% de la población detenida.

Según informan varios medios nacionales, McLaughlin quiso dejar su puesto en diciembre pasado, pero atrasó su partida por la masiva operación contra la inmigración que inició el DHS en Minnesota ese mes y que supuso la muerte de Good y Pretti. Las investigaciones sobre ambos casos están en marcha por el FBI y el Gobierno se ha negado a compartir las pesquisas con las autoridades locales y estatales. El manejo de las operaciones en Minneapolis y las declaraciones de Noem, apoyando a los agentes, han propiciado que desde el Partido Demócrata se pida la salida de la responsable del departamento.

“Estoy enormemente agradecida al presidente Trump, a la secretaria Noem y al pueblo estadounidense por el honor y el privilegio de servir a esta gran nación”, declaró McLaughlin en un comunicado, según Político, el medio que adelantó su renuncia. “Espero continuar la lucha que tenemos por delante”.

McLaughlin contaba con el respaldo de Trump, quien dijo de ella tras una aparición en la cadena Fox en diciembre: “La maravillosa Tricia McLaughlin, ¡Tricia sabe lo que hace!”. Su defensa de la línea dura y sus comentarios sin confirmar los hechos propiciaron que J. B. Pritzker, el gobernador demócrata de Illinois, otro Estado que fue blanco de los operativos migratorios puestos en marcha por la Casa Blanca, la llamara “mentirosa patológica”. El representante demócrata por Nueva York, Dan Goldman, la acusó de “manipular al pueblo estadounidense” después de que la portavoz acusara sin pruebas a un empleado del Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York que fue detenido por el ICE de tener antecedentes penales por agresión.

La vocera del DHS también se enfrentó a los jueces que se han opuesto a las actuaciones del Gobierno. Cuando en septiembre una orden judicial frenó la deportación de cientos de niños guatemaltecos, McLaughin declaró que la decisión era “repugnante e inmoral”.