Mamdani denuncia la detención de un empleado del Ayuntamiento de Nueva York por el ICE

El hombre, de origen venezolano, fue arrestado durante una cita rutinaria con los agentes de inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que se encontraba en el país ilegalmente

Zohran Mamdani denunció la tarde del lunes la detención de un empleado del Ayuntamiento de Nueva York por agentes de inmigración. El hombre, que fue identificado por el Departamento de Seguridad Nacional como Rafael Andrés Rubio Bohórquez, es de origen venezolano y trabaja para la ciudad desde hace un año. El alcalde expresó su indignación por el arresto y exigió la “liberación inmediata” del hombre. “Esto es un ataque contra nuestra democracia, nuestra ciudad y nuestros valores”, escribió el socialista democrático en su cuenta de X.

La presidenta del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, Julie Menin, inicialmente alertó sobre la detención del empleado el lunes después de que el hombre llamara al departamento de recursos humanos del Ayuntamiento para avisar de su arresto. Rubio Bohórquez, de 53 años, quien trabajaba como analista de datos, “fue detenido por funcionarios federales de inmigración en una cita rutinaria de inmigración. Tenía autorización legal para permanecer en el país hasta octubre de este año”, comunicó la demócrata.

En una rueda de prensa posterior, Menin dijo que, tras su detención en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la localidad de Bethpage, en el condado de Nassau en Long Island, el venezolano fue trasladado al centro de detención de la calle Varick, en Manhattan. Menin añadió que el Departamento de Seguridad Nacional le indicó que podría ser trasladado de nuevo.

“Esta es una situación insostenible. El hecho de que, como presidenta del Concejo Municipal, no pueda obtener ninguna información del ICE y haya tenido que llamar al Departamento de Seguridad Nacional para conseguir algo de información es inaceptable”, indicó la funcionaria. Según Menin, esta es la primera vez que un miembro del personal del Consejo es detenido por agentes migratorios.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, señaló en un comunicado que el hombre se encontraba en el país de forma ilegal y tiene antecedentes penales que incluyen un arresto por agresión, sin ofrecer detalles al respecto. De acuerdo con la información del departamento, Rubio Bohórquez llegó a EE UU en 2017 con una visa de turista B-2 y debía marcharse en octubre de ese mismo año.

“No tenía ningún derecho legal a estar en Estados Unidos. Bajo la secretaria [Kristi] Noem, los inmigrantes ilegales criminales no son bienvenidos en Estados Unidos. Si entras a nuestro país ilegalmente y violas nuestra ley, te encontraremos y te arrestaremos”, indicó McLaughlin.

La gobernadora del Estado de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, también se refirió al arresto de Rubio Bohórquez en una publicación en su perfil de X: “Esto es exactamente lo que ocurre cuando la aplicación de las leyes de inmigración se utiliza como un arma. Detener a personas durante comparecencias rutinarias ante los tribunales no nos hace más seguros. Erosiona la confianza, genera miedo y viola principios básicos de justicia”.

La detención de Rubio Bohórquez se produce en un momento de alta tensión, después de un fin de semana cargado de manifestaciones en contra del ICE a raíz de la muerte de Renee Good a manos de un agente de inmigración en la ciudad de Minneapolis. Las protestas por el asesinato a tiros de la mujer de 37 años, madre de tres y poeta, se esparcieron por el país desde el miércoles pasado, llegando hasta Nueva York.

La semana pasada, Mamdani llamó la muerte de Good “solo el último horror en un año lleno de crueldad” bajo Donald Trump. “Cuando el ICE ataca a nuestros vecinos en todo Estados Unidos, es un ataque contra todos nosotros”, afirmó. El alcalde, quien asumió el cargo hace menos de un mes, ha prometido que protegerá a los migrantes de la ciudad de Nueva York de la ofensiva del Gobierno federal.