El Gobierno de Estados Unidos revocó un récord de 100.000 visados en 2025

El aumento del 150% con respecto al año anterior se enmarca en la línea dura de la Administración de Donald Trump contra los extranjeros

Migrante detenida en el juzgado Federal Plaza, en Nueva York, en junio de 2025.
Patricia Caro
Patricia Caro
Washington -
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este lunes que ha revocado más de 100.000 visas desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero del año pasado, lo que, según afirmó, constituye un nuevo récord. Las cancelaciones, que se enmarcan en la política migratoria de línea dura de su Administración, representan un aumento del 150% con respecto a 2024.

El Gobierno presumió de la noticia en la cuenta del Departamento de Estado en la red social X. “Seguiremos deportando a estos delincuentes para mantener la seguridad de Estados Unidos”, dice la publicación, acompañada de una foto en la que se ve al republicano con una de sus típicas poses cuando baila celebrando sus propios logros.

Según el Departamento de Estado, entre las revocaciones se incluyeron unas 8.000 visas de estudiante y otras 2.500 visas especializadas de personas que tuvieron problemas con las fuerzas del orden estadounidenses por actividades delictivas. Las cuatro principales causas de revocación fueron la permanencia ilegal en el país una vez que su visa habría caducado, conducir bajo los efectos del alcohol, agresión y robo, según informó el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

La denegación de visados es una más de las iniciativas emprendidas por la Administración Trump contra la presencia de extranjeros en el país, que incluye desde las deportaciones masivas de cientos de miles de migrantes hasta la eliminación de los estatus legales de millones de personas que hasta ahora disponían de un permiso para permanecer y trabajar en Estados Unidos y que han pasado a ser indocumentados de la noche a la mañana.

A lo largo del año, el Gobierno ha suspendido y expulsado a estudiantes por haberse expresado en contra de la guerra en Gaza y por sus críticas a la actuación de Israel, acusándolos de ser partidarios de Hamás. Muchos de ellos tuvieron que abandonar el país cuando apenas quedaban días para que se graduaran. La llegada de estudiantes extranjeros a Estados Unidos cayó en agosto casi un 20% en comparación con la del año pasado, lo que supone el mayor descenso registrado desde la pandemia.

Ese mes, el Gobierno anunció que estaba revisando los casos de más de 55 millones de personas que poseen visas estadounidenses válidas en busca de cualquier infracción que pueda dar lugar a la deportación, como parte de la campaña de represión contra los extranjeros que tienen permiso para estar en Estados Unidos.

Defensores de los derechos humanos han denunciado que la ampliación del Sistema de Verificación Continua, como se ha llamado, supone una escalada drástica en la vigilancia de los migrantes legales y representa un ataque a la libertad de expresión, obligando a millones de titulares de visados ​​a modificar su comportamiento, evitando protestas políticas, eliminando publicaciones en redes sociales y absteniéndose de expresar opiniones que alguien pudiera considerar “antiamericanas”, a pesar de que la Primera Enmienda protege dicha expresión independientemente de la ciudadanía.

Asimismo, según una propuesta presentada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) los viajeros extranjeros que quieran entrar en Estados Unidos podrían verse obligados a revelar hasta cinco años de su historial en redes sociales antes de ingresar al país. El escrutinio se impondría también a los ciudadanos de países que no requieren un visado.

Para dificultar aún más la entrada de los ciudadanos de ciertos países, la semana pasada el Gobierno amplió la lista de los países a los que se requerirá un depósito o fianza de hasta 15.000 dólares para conseguir la visa. Un total de 38 países aparecen ahora en la lista, la mayoría de África, Asia y América de Sur, entre ellos, Cuba y Venezuela.

Patricia Caro
Patricia Caro
Periodista en Washington, especializada en temas latinos y de inmigración. Forma parte del equipo de la edición de Estados Unidos de EL PAÍS. Fue corresponsal de la Cadena SER en Brasil. Trabajó como redactora de Economía Internacional en el diario Cinco Días.
Últimas noticias

