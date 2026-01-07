Estados Unidos incluye a Venezuela y triplica la lista de países cuyos ciudadanos pagarán hasta 15.000 dólares para obtener una visa

Un total de 38 naciones, la mayoría de África, América Latina y el sur de Asia forman la lista, que forma parte de las restricciones impuestas por Trump a la entrada de extranjeros

La Administración de Donald Trump ha incluido a 25 países más en una lista de países cuyos ciudadanos estarán obligados a depositar fianzas de hasta 15.000 dólares para solicitar la entrada a Estados Unidos por medio de una visa de turismo o negocios. Entre los países agregados se ha incluido a Venezuela, contra el que el Gobierno estadounidense lanzó un ataque en la madrugada del sábado para capturar a su presidente, Nicolás Maduro, y a la mujer de este, Cilia Flores, que se encuentran encarcelados en una prisión de Nueva York.

La mayoría de los países incluidos son de África, América Latina y el sur de Asia. Cuba, Nigeria, Zimbabue y Tajikistán están entre ellos. Las nuevas incorporaciones se producen menos de una semana después de que se añadieran siete países a la lista. En total, 38 países se verán afectados por la nueva política, que para los últimos añadidos entrará en vigor el 21 de enero. El Departamento de Estado puso en marcha en agosto un programa piloto con una lista inicial de países que ha ido aumentado hasta los 38 actuales.

Según se ha publicado en el sitio web del Gobierno, la fianza o depósito a pagar podría ser de 5.000, 10.000 o 15.000, lo que hace inasequible el viaje para muchos de los solicitantes. El monto se determinará durante la entrevista que se realizará para la visa. Los solicitantes deben aceptar los términos de la fianza a través de la plataforma de pago en línea del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Pay.gov, según informó el Departamento de Estado.

El Gobierno estadounidense ha declarado que las fianzas tienen como objetivo disuadir a los visitantes de permanecer en el país más tiempo del permitido por sus visas de turismo o negocios. “El depósito de la fianza no garantiza la emisión de la visa. Si alguien paga las tarifas sin la indicación de un funcionario consular, no se le reembolsarán”, advierte el comunicado. El depósito será devuelto al finalizar el viaje si se han cumplido las condiciones del permiso.

Los titulares de la visa que hayan depositado una fianza deben entrar y salir de los Estados Unidos a través de los puertos de entrada designados: el aeropuerto Internacional Logan de Boston, el aeropuerto John F. Kennedy, de Nueva York o el aeropuerto Dulles, en Washington D. C.

La obligatoriedad de la fianza es la medida más reciente del Gobierno de Trump para endurecer los requisitos de entrada en Estados Unidos, que incluye exigir a los ciudadanos de todos los países que necesitan visado que se presenten a entrevistas personales y revelen su historial en las redes sociales, así como detalles de sus viajes anteriores y de las condiciones de vida de sus familias.

La restricción de la entrada a Estados Unidos forma parte de las políticas de la Administración de Trump para reducir la presencia de extranjeros en el país, que también han incluido barreras para las visas de estudiantes foráneos.

Desde que asumió el cargo en enero pasado, el mandatario republicano ha implementado una política migratoria de línea dura, que incluye una agresiva campaña de deportaciones, la revocación de visas y permisos de residencia.

Diversas organizaciones de derechos humanos han condenado enérgicamente las políticas migratorias y de viajes de Trump, afirmando que vulneran las garantías del debido proceso y la libertad de expresión. Trump y sus aliados sostienen que estas políticas buscan mejorar la seguridad nacional.