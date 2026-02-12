El apoyo a las políticas migratorias de Trump se desploma tras los tiroteos en Minneapolis

Una encuesta de NBC refleja un giro en la opinión pública y un creciente cuestionamiento al manejo de la seguridad fronteriza

El apoyo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump se ha desplomado a raíz de la intervención de las fuerzas federales en Minneapolis que derivó en los asesinatos de Renée Good y Alex Pretti, de acuerdo con una encuesta realizada por NBC. El sondeo muestra que las tácticas agresivas de la Administración para alcanzar su estricta meta de deportaciones han deteriorado la percepción de los estadounidenses sobre el mandatario.

El sondeo muestra que 60% de los encuestados desaprueba la manera en que Trump ha manejado la seguridad fronteriza y la inmigración, frente a 40% que la aprueba. La desaprobación firme alcanzó 49%, un aumento considerable frente al 38% registrado el verano pasado y al 34% de abril. En tanto, la aprobación general del presidente descendió a 39%.

La medición también refleja un amplio cuestionamiento a las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Casi tres cuartas partes de los encuestados consideran que la agencia debería ser reformada o abolida, mientras que el 63% opina que el gobierno federal ha ido demasiado lejos al sobrepasar a las autoridades estatales y locales en sus propios territorios.

Asimismo, el 63% desaprueba que los agentes migratorios utilicen máscaras durante sus operativos, y 58% rechaza la narrativa oficial de que los ciudadanos que cumplen la ley “no tienen nada que temer”. Apenas esta semana, una jueza en California bloqueó una ley que buscaba prohibir a los agentes federales taparse la cara al participar en redadas migratorias. Pese a las críticas, los estadounidenses sí respaldan cierto grado de cooperación en materia de deportaciones, ya que el 46% considera que los gobiernos locales deberían colaborar con autoridades federales en casos específicos.

La encuesta —que se realizó del 27 de enero al 6 de febrero, en la semana posterior al tiroteo en el que murió Pretti— también reveló que la difusión de videos del incidente en redes sociales influyeron en el cambio de opinión pública. El 34% de los encuestados aseguró que las imágenes captadas por testigos en el lugar de los hechos fueron su fuente de información más precisa, mientras que 24% dijo recurrir a medios nacionales. Además, 62% manifestó no confiar en que las investigaciones oficiales sobre las muertes de civiles en Minneapolis sean justas y transparentes.

Finalmente, el sondeo ha evidenciado algunas divisiones dentro del propio Partido Republicano, el 74% de los republicanos identificados con el movimiento MAGA aprueba firmemente que los agentes federales usen máscaras, frente a 46% de los republicanos tradicionales. En tanto, el 59% de los republicanos tradicionales dijo estar a favor de que se investigue al agente que mató a Pretti, mientras que solamente el 38% de los republicanos MAGA coincidió.

La agenda migratoria del presidente Trump fue decisiva para su triunfo en 2024. Ahora, esa apuesta política —que incluía la deportación de 11 millones de migrantes— se ha convertido en un foco de polémica y en un punto vulnerable para su Administración.