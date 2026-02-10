Congresistas demócratas interrogan a los jefes migratorios de Estados Unidos: “Si no quieren que les llamen Gestapo, dejen de actuar como tal”

Desde la izquierda, Rodney Scott, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración; y Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); antes de su comparecencia en la Cámara de Representantes, este martes.

Los responsables de las tres agencias de migración, cuestionadas por las tácticas agresivas de los agentes federales, comparecen en el Congreso. El jefe del ICE defiende que la policía federal lleve las caras tapadas

El Capitolio de Estados Unidos se ha convertido este martes en el epicentro de una acalorada discusión política sobre las políticas migratorias en Estados Unidos, un debate que ha recordado a otros tiempos. Mientras algunos congresistas negocian a contrarreloj un acuerdo para evitar el cierre del Departamento de Seguridad Nacional, responsable de las polémicas políticas migratorias de la Administración Trump, por falta de presupuesto; a unos metros de allí, los miembros del comité de Seguridad Nacional interrogaban a los responsables de las tres principales agencias migratorias del país por los abusos cometidos por los agentes federales en las redadas indiscriminadas para deportar a cientos de miles inmigrantes sin documentos.

Las comparaciones de las tácticas empleadas por estos agentes migratorios con las llevadas a cabo por la “Gestapo de la Alemania nazi o la policía secreta” de la antigua URSS han protagonizado la sesión.

Homenaje a Renee Nicole Good, asesinada por los agentes del ICE el pasado enero, en Minneapolis, el 1 de febrero. Ryan Murphy (AP)

Unas semanas después del asesinato de Renee Good y Alex Pretti a manos de la policía migratoria, Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); Rodney Scott, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); y Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), han comparecido en la Cámara de Representantes para tratar de explicar las controvertidas políticas represivas llevadas a cabo por sus agentes en Minnesota y otros puntos del país donde la Casa Blanca ha ordenado desplegar las fuerzas migratorias.

El debate ha sido, por momentos, agrio por el papel de los agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza, responsables de brutales tácticas en Minneapolis, donde rechazan identificarse, van con el rostro tapado, realizan detenciones indiscriminadas sin orden judicial, acceden a propiedades privadas sin autorización o, en ocasiones, emplean la fuerza de forma desproporcionada, según las críticas de los demócratas y cientos de denuncias ciudadanas.

El congresista demócrata Dan Goldman (Nueva York), que fue fiscal durante 10 años, ha preguntado al director del ICE, Todd Lyons, sobre las directrices que reciben sus agentes. Lyons explicó que los funcionarios de su agencia, que ha aumentado la contratación de policías con escasa formación, realizan “operaciones específicas basadas en inteligencia; no andamos por las calles preguntando a la gente sobre su ciudadanía estadounidense”.

El asunto es de alta sensibilidad en un país de inmigrantes. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha esgrimido la bandera antiinmigratoria desde su llegada a la Casa Blanca. Alardea de la mano dura contra los emigrantes sin papeles, a los que no duda en calificar como delincuentes o enfermos mentales, en una retórica con tintes xenófobos.

Goldman ha preguntado a Lyons si sabe en cuáles otros regímenes se exigían pruebas de ciudadanía, lo que propició una discusión vehemente entre ambos. “Usted dijo en su declaración de apertura que las referencias al ICE como la Gestapo o la policía secreta alientan amenazas contra los agentes de ICE”, dijo Goldman, ex fiscal estadounidense. “100%”, respondió Lyons.

Un asistente sujeta la imagen del asesinato de Alex Pretti durante la intervención de Bennie Thompson, este martes Kent Nishimura (REUTERS)

“El problema es que lo ha entendido al revés, señor”, dijo Goldman. “La gente simplemente hace observaciones válidas sobre sus tácticas, que son antiamericanas y abiertamente fascistas. Así que tengo una simple sugerencia: si no quiere que lo llamen régimen fascista o policía secreta, deje de actuar como tal”, dijo Goldman.

Lyons, visiblemente ofendido, pidió amparo al presidente diciendo que Goldman estaba realizando “el tipo de interrogatorio equivocado”.

La acalorada discusión se produjo tras una batería de preguntas sobre el motivo por el que los agentes del ICE pedían a los ciudadanos un comprobante de ciudadanía. “¿Sabe qué otros regímenes del siglo XX exigían un comprobante de ciudadanía similar?”, preguntó Goldman, y añadió: “¿La Alemania nazi es uno de ellos? ¿La Unión Soviética es uno de ellos?”.

Tras las acusaciones de algunos legisladores demócratas al ICE por arrestar a ciudadanos estadounidenses sin motivos, Lyons aseguró que los ciudadanos estadounidenses no deberían sentir la necesidad de llevar un pasaporte en caso de que las autoridades federales de inmigración se les acerquen. “Ningún ciudadano estadounidense será arrestado por ser ciudadano estadounidense”, dijo, al tiempo que insistió en que los agentes del ICE no arrestaban a los inmigrantes solo por tener acento o hablar español.

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, en la en la Cámara de Representantes, este martes. Kent Nishimura (REUTERS)

Varios ciudadanos estadounidenses han sido arrestados durante las redadas indiscriminadas del ICE o la Patrulla Fronteriza en Minnesota y en otros lugares del país. Un informe publicado por los demócratas del Senado reveló que casi dos docenas de ciudadanos estadounidenses fueron detenidos por agentes federales de inmigración entre junio y noviembre del año pasado, según recoge la cadena CBS, que también alude a un informe de ProPublica, que identificó 170 casos de ciudadanos estadounidenses detenidos en redadas y protestas.

Las polémicas tácticas de los agentes del ICE han protagonizado la comisión. El legislador demócrata de Nueva York, Timothy Kennedy, abundó en el cuestionamiento del ICE. Y criticó que los agentes usen máscaras durante las redadas. “En Estados Unidos, no deberíamos tener una policía secreta. No deberíamos tener agentes del gobierno enmascarados ejecutando ciudadanos en las calles”, dijo. “La Constitución no les da a sus agencias el derecho a ocultar sus rostros mientras matan a estadounidenses”.

Kennedy preguntó a Lyons si se comprometería a “desenmascarar inmediatamente a cada agente” y exigirles que usen uniformes con placas identificables como el resto de cuerpos policiales. La respuesta negativa de Lyons puede tener consecuencias.

Agentes del ICE detienen a un hombre en Minnesota, el 27 de enero. Seth Herald (REUTERS)

La identificación, los uniformes y las cámaras corporales, son algunas de las medidas que los demócratas negocian con los republicanos para desbloquear la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. Si ambos partidos no llegan a un acuerdo antes del viernes, el Departamento que dirige Kristi Noem tendrá que echar el cierre y varias agencias como el ICE, la Patrulla Fronteriza, pero también la Guardia Costera o las agencias de emergencias se verán afectadas.

“Ustedes y sus agentes sin entrenamiento, sin cualificación, sin verificación y sin identificar están aterrorizando intencionalmente nuestras ciudades y comunidades en todo el país para evitar rendir cuentas por su uso excesivo de la fuerza y ​​sus actos ilegales”, concluyó Goldman. “Por eso llevan mascarillas, para que nadie pueda exigirles responsabilidades”, zanjó.