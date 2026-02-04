El Congreso negocia a contrarreloj para imponer nuevos límites a los agentes del ICE

La Cámara de Representantes consiguió ayer finalizar el cierre parcial de la Administración al aprobar cinco de las seis leyes que faltaban por pasar para financiar el Gobierno hasta el 30 de septiembre, fecha en que se termina el año fiscal. El acuerdo alcanzado con votos republicanos y demócratas, sin embargo, no pone fin a las negociaciones presupuestarias en el Capitolio, ya que se ha quedado una asignatura pendiente, una de las más espinosas: la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Si en los próximos 10 días los representantes no llegan a un acuerdo sobre los cambios en las políticas que rigen la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), las dos agencias encargadas de llevar a cabo las detenciones y deportaciones de migrantes, el DHS se quedará sin presupuesto el 14 de febrero.

Los legisladores solo han acordado un armisticio de dos semanas para que el departamento siga operando mientras negocian las condiciones. La partida para el DHS tuvo que ser la excepción para lograr el apoyo al resto del paquete de financiación, que da fondos a los Departamentos de Salud y Servicios Sociales, Trabajo, Vivienda, Transporte y Educación. Los legisladores endurecieron su postura y obligaron a la separación del DHS del bloque de leyes después de la muerte a manos de agentes federales de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti el mes pasado en Minneapolis. Los dos fallecimientos han sido el resultado de las tácticas agresivas de los agentes federales, que dispararon a dos personas que se manifestaban contra la brutalidad empleada en las detenciones. La oleada de protestas ciudadanas que causaron las muertes también tuvo su repercusión en los legisladores, que exigieron reformas en las fuerzas de seguridad.

Los senadores demócratas llegan a las negociaciones con varias demandas: exigen que los agentes no puedan ocultarse detrás de máscaras, como han hecho hasta ahora, y que deban identificarse y usar cámaras corporales. Piden que se ponga fin a las redadas indiscriminadas y que sea necesaria una orden judicial para las detenciones. También reclaman que las presuntas violaciones sean investigadas de forma independiente y que se prohíban las “patrullas itinerantes”, en las que los agentes detienen a personas que, según ellos, se encuentran en el país de forma ilegal.

“Estas no son demandas radicales, son estándares básicos que el pueblo estadounidense ya espera de las fuerzas del orden”, declaró el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, el viernes. Los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron una lista de demandas similar el martes, añadiendo que los agentes de inmigración necesitan directrices claras sobre el uso de la fuerza.

Donald Trump y el 'speaker' de la Cámara de Representantes Mike Johnson en La Casa Blanca, Washington, este martes. YURI GRIPAS / POOL (EFE)

Las negociaciones se prevén complicadas. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ya ha declarado que su partido no aceptará el requisito de una orden judicial. Las órdenes administrativas constituyen “autoridad legal suficiente para ir y detener” a los inmigrantes indocumentados, dijo Johnson. “Si alguien va a ser detenido y se esconde detrás de una puerta cerrada con llave, ¿qué se supone que debe hacer el ICE en ese momento? ¿Decir: ‘¡Vaya, una puerta cerrada con llave!’?”, apuntó. Johnson aseguró que él no sabía si era cierto que se cometían abusos en las operaciones, que lo iban a estudiar en los próximos días, pero que las órdenes administrativas, no judiciales, deben ser suficientes para entrar en las residencias y detener a alguien. Recientemente se conoció que un memorando interno del ICE instaba a los agentes a entrar en los domicilios sin necesidad de una orden judicial.

Cámaras corporales

El Gobierno ha aprobado el requisito de que los agentes del ICE porten cámaras corporales cuando realizan las detenciones. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el lunes que todos los agentes migratorios que participan en las operaciones en Minneapolis estarán equipados con una cámara y añadió que “a medida que se disponga de financiación, el programa de cámaras corporales se ampliará a todo el país”. El anuncio de Noem se produce después de que el presidente Donald Trump declarara estar a favor de las cámaras corporales. “Por lo general, son beneficiosas para las fuerzas del orden porque la gente no puede mentir sobre lo que sucede”, afirmó.

No obstante, muchos republicanos se oponen firmemente a cualquier restricción para que los agentes migratorios lleven a cabo sus operativos. La representante Lisa McClain (Michigan), presidenta de la conferencia republicana, declaró a The Washington Post que los republicanos de la Cámara de Representantes no tienen intención de ceder ante las exigencias demócratas, que consideran peligrosas para los agentes de inmigración, como la de obligarlos a mostrar sus rostros durante las redadas. “Se comportan como un niño mimado que no consigue lo que quiere y monta una rabieta en medio del supermercado”, dijo refiriéndose a los demócratas. “No se les puede premiar dándoles un caramelo”.

La falta de un acuerdo no afectará las operaciones del ICE, ya que la agencia tiene un presupuesto de 75.000 millones de dólares como parte de los 165.000 millones que la llamada “gran y hermosa ley” de Trump, aprobada el verano pasado, concedió al DHS. Un paro en la financiación del departamento, sin embargo, sí afectará a FEMA, la agencia que gestiona la ayuda en las situaciones de emergencia, la Guardia Costera y la TSA (la agencia encargada de la seguridad en los aeropuertos).

“Tenemos la oportunidad de hacer oír nuestra voz en los próximos diez días”, declaró el representante Pete Aguilar (California), presidente del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes. “Tenemos una lista de prioridades que queremos que se cumplan, y no nos conformaremos con soluciones a medias. Y si el líder (de la mayoría en el Senado, John) Thune y el presidente Johnson no quieren sentarse a la mesa a negociar una reforma real, tendrán que explicarle al pueblo estadounidense por qué están paralizando las agencias gubernamentales”, afirmó, según el Post.