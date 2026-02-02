Noem anuncia que todos los agentes federales de inmigración en Minneapolis llevarán cámaras corporales

La secretaria de Seguridad Nacional asegura que “a medida que se disponga de financiación, el programa de cámaras corporales se ampliará a todo el país”

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha anunciado este lunes que todos los agentes de inmigración desplegados en Minneapolis llevarán cámaras corporales. La medida llega después de las muertes de Alex Pretti y Renee Good, los dos ciudadanos estadounidenses que recibieron disparos de los agentes enviados a Minnesota por el Gobierno de Donald Trump como parte de un enorme operativo migratorio que ha provocado protestas masivas en todo el país.

“Con efecto inmediato, estamos equipando con cámaras corporales a todos los agentes que prestan servicio en Minneapolis. A medida que se disponga de financiación, el programa de cámaras corporales se ampliará a todo el país. Adquiriremos y distribuiremos rápidamente cámaras corporales a las fuerzas del orden del Departamento de Seguridad Nacional en todo el país”, ha anunciado Noem en su cuenta de X. “La Administración más transparente de la historia de Estados Unidos”, ha añadido.

El Departamento de Seguridad Nacional es la agencia matriz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), bajo la cual opera la Patrulla Fronteriza. Por tanto, los más de 3.000 agentes de estos tres cuerpos sobre el terreno en Minneapolis comenzarán a portar cámaras como parte de su equipo.

Desde siempre, las organizaciones defensoras de los migrantes han argumentado que este tipo de cámaras son necesarias para aumentar la transparencia en las interacciones entre la policía migratoria y la población civil. Esos llamamientos solo se han multiplicado en el último mes después de que un agente del ICE matara a tiros a Good durante un operativo el 7 de enero y otros dos agentes de la Patrulla Fronteriza abatieran de la misma forma a Pretti el día 24.

Defensores de la medida —que muchos departamentos de policía locales de todo el país han implementado— sostienen que las cámaras corporales son cruciales para monitorear el comportamiento de los agentes durante sus operativos. También sirven para disuadir a los oficiales de cometer faltas de conducta. Tras el asesinato de Pretti, los investigadores han comenzado a revisar más de 30 cámaras corporales que llevaban los agentes presentes ese día para reconstruir lo que ocurrió antes de su muerte.

Las cámaras también sirven para contrastar y comprobar el relato del Gobierno de los hechos. En el caso de las muertes de Pretti y Good, funcionarios de la Administración Trump los acusaron de provocar los enfrentamientos que acabaron con sus vidas. Esto a pesar de que videos grabados por testigos contradicen ambas versiones oficiales. Tras los dos asesinatos, las imágenes grabadas por la gente en la calle, que se han vuelto virales en las redes sociales, han servido como prueba visual del uso abusivo de la fuerza por parte de los agentes implicados en ambos tiroteos.

El uso de cámaras corporales es uno de los puntos que se están negociando en el Congreso para llegar a un acuerdo para financiar el Departamento de Seguridad Nacional después de que el Gobierno entrara en un cierre parcial el sábado. Los demócratas del Senado se opusieron la semana pasada a financiar el departamento si Trump no se comprometía a imponer límites a los agentes del ICE y CBP.

Finalmente, el Senado alcanzó un acuerdo de financiación que, a su vez, prorrogaba el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional durante dos semanas, plazo en el que los dos partidos deberán alcanzar un pacto sobre las nuevas normas que impondrán a los agentes. Mientras tanto, las negociaciones continúan en la Cámara de Representantes para aprobar el paquete presupuestario para reabrir la Administración federal.

Tanto demócratas como republicanos apoyan la medida de las cámaras corporales. El propio Trump se mostró a favor de ella durante el fin de semana. “Creo que ayudarían a las fuerzas del orden, pero tendría que hablar con ellos”, dijo el mandatario ante una pregunta de la prensa.

El presidente Joe Biden ordenó en 2022 que los agentes federales llevaran cámaras corporales como parte de una orden ejecutiva que incluía otras medidas de reforma policial. Trump, sin embargo, revocó ese decreto al iniciar su segundo mandato. Su Administración frenó además un programa piloto destinado a dotar a los agentes del ICE de cámaras corporales al instar al Congreso a recortar su financiación en un 75%, según un reporte de Reuters de la semana pasada.