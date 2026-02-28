Un ataque mata a decenas de niñas en una escuela de primaria en el sur de Irán

Equipos de rescate y residentes buscan entre los escombros de la escuela de primaria bombardeada en Minab, en el sur de Irán, este sábado.

Los ataques israelíes y estadounidenses, dirigidos teóricamente contra objetivos militares y del régimen, ya se han cobrado las primeras víctimas civiles, según las autoridades de la República Islámica. Un ataque ha alcanzado este sábado una escuela primaria de niñas en Minab, una ciudad de la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán. Al menos 85 personas han muerto, de acuerdo con el poder judicial de Minab, citado por la agencia semioficial Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria.

No está claro cuántas de esas personas eran niñas que asistían a clase este sábado, primer día lectivo de la semana en Irán, pero se cree que son al menos varias decenas. Otras 63 personas resultaron heridas en el ataque. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha compartido una foto de la escuela tras el ataque del que ha dicho ha matado a “niñas inocentes”.

La escuela “fue bombardeada a plena luz del día cuando estaba llena de estudiantes”, ha proseguido Araghchi. “Estos crímenes contra el pueblo iraní no quedarán sin respuesta”, escribió el ministro en una publicación en X.

Otras imágenes difundidas en redes muestran la escuela parcialmente destruida y frente a ella un amasijo de cascotes, cuadernos, libros escolares y mochilas infantiles manchadas de sangre. Otro ataque en un segundo centro educativo en el este de Teherán ha matado al menos a otros dos estudiantes, según la agencia de noticias semioficial iraní Mehr.

A media tarde, según imágenes de otra agencia semioficial, ISNA, proseguían las labores de limpieza de los escombros y de búsqueda de supervivientes. Otras 63 personas resultaron heridas en el bombardeo, según medios oficiales.

También el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, ha condenado el ataque contra la escuela de niñas, que definió como un “crimen flagrante”. Baghaei ha instado luego al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a tomar medidas.

El portavoz del Mando Central de Estados Unidos, el capitán Tim Hawkins, ha confirmado más tarde que el ejército estadounidense está al tanto del bombardeo de la escuela y aseguró que “estaban investigando esas informaciones”.

El militar ha dicho luego que seguirán “tomando todas precauciones posibles para minimizar el riesgo” de lo que llamó “daños no intencionados”. Después subrayó que Estados Unidos “no ataca a civiles”. En los 12 días de bombardeos israelíes en Irán de Israel del mes de junio, a los que luego se sumó Estados Unidos, murieron alrededor de un millar de civiles, según la agencia estatal IRNA. Otros miles resultaron heridos y la infraestructura del país gravemente dañada.

Los ataques lanzados este sábado por EE UU e Israel contra objetivos en Irán han causado al menos 200 muertos según ha confirmado la Media Luna Roja. Se desconoce si las víctimas de la escuela de Minab están incluidas en esa cifra. Entre los fallecidos, se ha confirmado ya al ministro de Defensa iraní, Amir Nasirzadeh, y al comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpour, según han informado dos fuentes israelíes y otra de la región a la agencia Reuters.