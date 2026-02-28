Israel da por muerto en los bombardeos al líder supremo de Irán, Ali Jameneí

Su cadáver ha sido hallado, según una fuente oficial bajo condición de anonimato. Irán no lo confirma y acusa al Gobierno israelí de una “guerra mental”

Israel da oficialmente por muerto al líder supremo iraní, Ali Jameneí, en los bombardeos lanzados este sábado junto a Estados Unidos. Lo ha trasladado bajo condición de anonimato una fuente oficial israelí a los medios de comunicación del país. Su cadáver ha sido hallado en un búnker y los servicios de inteligencia han visto un documento gráfico del lugar, según ha agregado esta misma fuente. Poco después del anuncio israelí, las agencias de noticias iraníes, Tasnim y Mehr, ambas vinculadas a la Guarida Revolucionaria aseguraron que Jameneí se mantiene “firme y decidido al mando del campo de batalla”. El jefe de relaciones públicas de Irán había acusado antes a los enemigos del país de librar una “guerra mental”.

De 86 años, Jameneí es la máxima autoridad de Irán desde la muerte en 1989 del fundador de la República Islámica, Ruhollah Jomeini. De confirmarse, sería la primera vez que Israel asesina a un máximo dirigente en el poder. Hasta ahora nunca había matado a un jefe de Estado. Solo lo ha hecho con los líderes de partidos-milicia, como Hezbolá o Hamás.

Ya a última hora del día, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que había “crecientes señales” de que Jameneí ya no estaba con vida. “Esta mañana destruimos el complejo del tirano Jameneí”, declaró Netanyahu en un breve discurso en vídeo, tras acusarlo de “animar el terrorismo por todo el mundo, sumir a su propio pueblo en la miseria y trabajar constante e incansablemente en un programa para aniquilar al Estado de Israel” durante tres décadas.

“Hay crecientes señales de que este tirano ya no existe. Esta mañana eliminamos a altos funcionarios del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria y figuras importantes del programa nuclear, y continuaremos. En los próximos días, atacaremos miles de objetivos más del régimen terrorista”, declaró Netanyahu.

Los ataques iniciales de Israel contra Irán a primera hora del día tuvieron como objetivo a unos 30 líderes del régimen iraní y jefes militares, según medios locales. El objetivo declarado de la ofensiva conjunta entre EE UU e Israel es el derrocamiento del régimen islámico, nacido de la revolución de 1979.



