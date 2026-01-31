Las protestas contra las redadas migratorias se propagan por varios Estados del país

Las protestas contra las políticas migratorias de la Administración de Donald Trump se propagaron este viernes por varias ciudades de Estados Unidos y se prevé que continúen por el fin de semana. En Nueva York, miles de personas marcharon para protestar contra la campaña de deportaciones masivas del Gobierno de Trump. Los manifestantes corearon consignas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés), la agencia que junto a la Patrulla Fronteriza está llevando a cabo las redadas por todo el país. Los gritos y las pancartas con leyendas como “Abolir ICE” y “No ICE, no USA fascista” se sobresalían entre la muchedumbre.

En Los Ángeles, miles de residentes se reunieron por la tarde frente al ayuntamiento para iniciar su marcha contra el ICE. Un video de AIR7, de la cadena ABC, capturó el momento en que un grupo de manifestantes comenzó a enfrentarse con agentes federales frente al centro de detención federal en el centro de la ciudad. Algunos manifestantes arrojaron objetos contra los agentes antes de que estos respondieran con gas pimienta. El Departamento de Policía de Los Ángeles declaró una alerta táctica en toda la ciudad, lo que significa que todos los agentes deben permanecer de servicio.

Residentes de Atlanta, Denver, San Francisco y otras partes del país, también se sumaron a la convocatoria contra la campaña antiinmigración del Gobierno de Trump. El creciente rechazo de la población a los abusos cometidos en la cruzada contra los migrantes en aras de conseguir la mayor deportación de la historia, llegó a su máximo nivel con la muerte a manos de los agentes migratorios de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis el 7 y el 24 de enero, respectivamente. Los organizadores han citado estos asesinatos, así como las muertes de Silverio Villegas-González, un migrante mexicano que murió a tiros a manos de un agente del ICE en septiembre, y de Keith Porter Jr., un hombre de Los Ángeles asesinado por un agente fuera de servicio en la víspera de Año Nuevo, como el motivo de las protestas de este fin de semana. En Minneapolis, miles de personas se congregaron por la mañana para mostrar su rechazo a las redadas que han llevado el terror a las calles de la ciudad, donde la población se ha organizado para apoyar a los migrantes. Tanto Good como Pretti murieron mientras protestaban por la violencia policial en las detenciones.

Las manifestaciones en apoyo a la comunidad de las Ciudades Gemelas de Minnesota (Minneapolis y Saint Paul), donde desde diciembre se está realizando la mayor operación contra la inmigración lanzada hasta ahora, según la Administración, coincidieron con la convocatoria de un paro general en el que se instó a la población a no acudir a trabajar, a la escuela ni realizar compras.

Huelga solidaria

Negocios de varios Estados anunciaron que cerrarían sus puertas o que donarían parte de los ingresos de ese día a los restaurantes que se declararon en huelga en Minneapolis. “Queremos unirnos a muchos de los restaurantes de nuestra comunidad del noroeste del Pacífico donando el 20% de nuestras ganancias de las ventas de mañana a los restaurantes de Minneapolis que permanecerán cerrados o que ofrecerán sus servicios de forma gratuita durante la huelga”, anunciaba el Old Town Café del Estado de Washington, según recogió la prensa local. Más de 60 restaurantes de Seattle participaron de esa iniciativa. Otros negocios dijeron que donarían parte de sus ganancias a organizaciones locales que apoyan a los inmigrantes o que brindan asistencia legal a quienes se enfrentan a la deportación.

En Michigan, varias docenas de estudiantes abandonaron las clases del viernes por la mañana en Groves High School en Birmingham, al norte de Detroit. Los estudiantes desafiaron las temperaturas bajo cero y caminaron aproximadamente una milla hasta el distrito comercial más cercano, donde varios conductores tocaron bocinas en señal de apoyo, informa AP. Algunas escuelas en Arizona, Colorado y otros Estados cancelaron clases de manera preventiva anticipando ausencias masivas. En otros, como en Maryland y Virginia, en el área metropolitana de Washington D. C., muchos estudiantes de escuelas públicas no tuvieron que decidir si secundaban la huelga. Las condiciones que ha dejado la tormenta de nieve y el frío extremo mantuvieron las aulas cerradas toda la semana.

La organización nacional 50501 ha convocado para este sábado una “Jornada Nacional de Acción para Expulsar a ICE de Todas Partes”. Según un comunicado de prensa, el grupo está animando a los organizadores en los 50 Estados a realizar manifestaciones frente a los centros de detención, las oficinas regionales del ICE, las aerolíneas que colaboran con la agencia y las oficinas del Congreso. Las protestas continuarán hasta que los agentes federales sean “expulsados ​​permanentemente" de las calles, según el comunicado.

También la plataforma No Kings, que organizó protestas nacionales en otoño de gran seguimiento, ha convocado una nueva manifestación el 28 de marzo.